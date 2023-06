Appuntamento in Giardino: visite guidate nei parchi e giardini più belli della Campania

Visite guidate, quasi tutte gratuite e con esperti, per far conoscere al grande pubblico “la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani”

Sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 l’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia un appuntamento speciale per farci conoscere e visitare i giardini più belli d’Italia. Una bella iniziativa, una ‘festa del giardino’, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

Un evento che vuole far scoprire al grande pubblico “la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani”, proponendo interessanti visite guidate con esperti anche a luoghi normalmente chiusi al pubblico. e per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti.

Moltissimi giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici saranno a disposizione dei visitatori per far conoscere l’importanza e la bellezza di questi luoghi e anche delle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini. Le visite seguiranno il tema di quest’anno che è ”Le musiche del giardino”

Appuntamento in Giardino 2023: le aperture gratuite in Campania

Al momento in Campania hanno aderito all’iniziativa che si terrà Sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Giardino dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Parco del Grand Hotel Excelsior Vittoria ed i Giardini del Volturno.

Alcuni luoghi sono visitabili gratuitamente, compresa la visita guidata.

Sabato 03 Giugno 2023 dalle ore 10:00 alle 12:00 – I Giardini del Volturno è un parco botanico e faunistico di 40.000 metri quadri che si trova nel complesso di San Bartolomeo Green Events a Caiazzo Caserta, nella valle del Medio Volturno. I Giardini nascono per la grande passione del proprietario Loreto Marziale sia per il verde che per gli animali infatti nel parco alberga una piccola e preziosa collezione di animali esotici (fenicotteri, testuggini giganti, ibis rossi, pavoni, ecc). Ogni anno nel parco viene organizzata una manifestazione dedicata al Verde, alla Natura e al Benessere denominata Giardini del Volturno Festival del Verde, quest’anno giunta alla XII edizione (1 e 2 aprile 2023). Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria con una mail a info@giardinidelvolturno.it. Chalet Pagliuca – Via Pasquale Pagliuca 1, Alvignano (CE), Caserta. Domenica 04 Giugno 2023 11:00 alle 11:30 Prevista una Visita guidata del giardino dello Chalet Pagliuca obbligatoria la prenotazione telefonando al 3386350724

