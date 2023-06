A Paestum la Fiera del Baratto e dell’Usato 2023: tre giorni di festa ad ingresso gratuito

E’ la prima volta a Paestum della famosa Fiera del baratto e dell’usato che si tiene a Napoli da più di 50 edizioni e che stavolta si trasferisce per tre giorni nei grandi spazi del NEXT di Capaccio-Paestum. Ingresso libero e all’interno dei padiglioni presenti più di 100 espositori con oggetti di artigianato, antiquariato, modernariato, oggettistica, abbigliamento vintage, fumetti, dischi, libri e tanto altro!

Si terrà per la prima volta nei grandi spazi del NEXT a Capaccio-Paestum nei giorni 2-3-4 giugno 2023 la Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour. A Paestum con una fascia di ingresso dalle 17:00 alle 23:00 la Fiera del Baratto e dell’Usato in tour sarà un grande evento fieristico sempre organizzato da Bidonville 2.0. A questa prima edizione “in tour” ci saranno più di 100 spazi espositivi con una vasta offerta di oggetti per tutti i gusti e l’ingresso alla fiera sarà gratuito.

Alla Fiera del Baratto e dell’Usato sarà possibile, per tutti i cittadini maggiorenni, vendere o barattare le cose usate o i manufatti artigianali senza necessariamente rilasciare scontrini o avere alcuna licenza e in assoluta sicurezza all’interno di una grande struttura fieristica.

Centinaia di stand espositivi per cercare cioè che ci piace di più

Anche in questa nuova edizione ci saranno centinaia di stand espositivi che spazieranno tra tantissime tipologie di articoli in vari settori tra cui Abbigliamento, Antiquariato, Modernariato, Artigianato, Collezionismo, Videogame, Giocattoli, Idee Regalo e di tutto di più. Diponibile anche un’area Food per assaporare pizze, primi piatti, fritti, dolci, gelati e tanto altro

La Fiera del Baratto e dell’Usato è espressione della filosofia di Bidonville sul riuso, sul riutilizzo di oggetti destinati alla cantina o alla soffitta nella migliore delle ipotesi.

La Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour a Paestum: prezzi, orari e date

Quando: 2-3-4 giugno 2023

2-3-4 giugno 2023 Dove: NEXT, ex-Tabacchificio, a Capaccio-Paestum (SA).

NEXT, ex-Tabacchificio, a Capaccio-Paestum (SA). Prezzo biglietto: ingresso gratuito – parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti.

ingresso gratuito – parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti. Contatti e informazioni: 081-18373600 – Whatsapp 392-3729728 info@bidonville.org

081-18373600 – Whatsapp 392-3729728 info@bidonville.org Evento ufficiale: Fiera del Baratto e dell’Usato Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.