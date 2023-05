Pizza d’amare: festa della pizza sul mare a Meta di Sorrento

Ph Facebook Pizza d'amare

La Marina di Meta di Sorrento ospiterà la seconda edizione di “Pizza d’amare” una grande festa della pizza sul mare che vedrà la partecipazione di tante pizzerie della zona

Tre giorni di festa alla Marina di Meta di Sorrento il 29 – 30 – 31 Maggio 2023 per “Pizza d’amare” la grande festa della pizza che si svolgerà sul mare in penisola sorrentina.

La Marina di Meta di Sorrento ospiterà la seconda edizione di “Pizza d’amare” una grande festa della pizza organizzata dal Comune di Meta e dalla Pro Loco Terra delle Sirene che vedrà la partecipazione di tante pizzerie della zona che saranno con i loro forni alla Marina di Meta da lunedì 29 a mercoledì 31 maggio 2023 per farci gustare le loro pizze speciali preparate al momento e da mangiare sul mare.

A Meta un grande evento dedicato alla pizza sul mare

“Pizza d’amare” ritorna a Meta dopo il successo della prima edizione del 2022 con 11 pizzerie che apriranno i loro stand sul mare per la festa della pizza a Meta. Una festa tutta dedicata al piatto per eccellenza della cucina locale, conosciuta e amata in tutto il mondo con ancora più sorprese e partecipanti rispetto alla prima edizione.

Tra gli ospiti d’eccezione ci sarà, infatti, anche Mauro Espedito, vincitore del Campionato Mondiale 2022, categoria “Pizza fritta“ e poi spazio anche ai più piccoli con Pizza Kids, laboratorio per bambini da 6 a 10 anni. Prenotando su www.prolocometa.com i bambini iscritti riceveranno in OMAGGIO un kit “La Torrente” con maglietta, cappellino, grembiulino e barattolo di pomodoro.

Pizza d’amare alla Marina di Meta di Sorrento sarà aperta nei giorni 29 – 30 – 31 Maggio 2023 dalle ore 19:00 fino alle 24:00. L’ingresso all’area della festa è gratuito, il ticket costa 15 euro e ci saranno tre diversi menù da scegliere con i ticket acquistabili in loco.

Tre giorni completamente dedicati alla pizza gustata rigorosamente sul mare – Maggiori informazioni – “Pizza d’amare” a Meta di Sorrento

