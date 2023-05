Ritorna “Montedidio Racconta” con visite, spettacoli e concerti gratuiti sulla collina di Pizzofalcone a Napoli

Ritorna Montedidio racconta con quattro giorni tra i tesori della zona di Monte di Dio a Napoli tra storie, arte, letteratura, giornalismo, musica, teatro e cinema, alla scoperta della collina di Pizzofalcone

Si terrà dal 18 al 21 maggio 2023 a Napoli, nella zona di Pizzofalcone, la quarta edizione di “Montedidio racconta” una manifestazione culturale e sociale che si svolgerà nella zona di Pizzofalcone, dedicata quest’anno a Vincenza Donzelli, imprenditrice culturale e anima di Monte di Dio.

Una bella manifestazione culturale e sociale, che si svolge a Napoli sulla collina di Pizzofalcone, organizzata da Iuppiter Group e Amici di Palazzo Serra di Cassano che ci farà conoscere meglio una zona bellissima di Napoli, la zona di Monte di Dio dove Maurizio Di Giovanni ha ambientato i suoi bei libri dei Bastardi di Pizzofalcone da cui è stata tratta la bella serie televisiva dal titolo “I Bastardi di Pizzofalcone”.

Montedidio racconta 2023: una bella iniziativa culturale gratuita

Quattro giorni da non perdere tra storie, arte, letteratura, giornalismo, musica, teatro, cinema e visite guidate seguendo il tema della quarta edizione di Montedidio racconta che è “La giostra dell’anima”, simbolo del girotondo del Fato e della vita che ruota intorno alla magia del ricordo, nella continuazione dell’impegno culturale e civico di Vincenza Donzelli per la città.

Tanti eventi da non perdere ad iniziare dall’inaugurazione a Palazzo Serra di Cassano, nella Sala degli Specchi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per la presentazione delle iniziative in programma e dalla consegna del Premio Montedidio a personalità e personaggi che hanno dimostrato un grande amore per la città. Al termine dell’inaugurazione, negli spazi di Montedidio 14, sarà inaugurata la mostra “Giostrare”, collettiva degli artisti Matteo Anatrella, Emanuele Giampaolo, Luigi Masecchia, Fabio Perricone e Mario Ricci, che negli anni passati hanno esposto le loro opere nella galleria di Vincenza Donzelli.

Il programma degli eventi di Montedidio racconta 2023

18 Maggio 2023

Ore 18.00 – Palazzo Serra di Cassano: apertura della quarta edizione di Montedidio Racconta nella Sala degli Specchi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Presentazione delle iniziative in programma. “Premio Montedidio 2023”: consegna dei riconoscimenti a personaggi del mondo della cultura, delle professioni e dello spettacolo.

Ore 20.30 – Montedidio 14: inaugurazione della mostra “Giostrare”, collettiva d’arte con l’esposizione delle opere di Matteo Anatrella, Emanuele Giampaolo, Luigi Masecchia e Mario Ricci.

19 maggio 2023

Ore 11.00 – Tour nei luoghi della Monte di Dio “di sopra e di sotto”: la Via delle Memorie della Galleria Borbonica (ingresso via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano). Prenotazione obbligatoria*

Ore 18.30 – “Ciak si ascolta: Desire canta il cinema”. Concerto dedicato a Ennio Morricone e ai grandi compositori di colonne sonore del soprano Desire Capaldo, accompagnata al pianoforte dal maestro Gabriele Pezone (pianoforte e arrangiamenti) e al sax da Laura Venditti. Introduzioni a cura del critico cinematografico Marco Grossi.

20 maggio 2023

Ore 11.00 e ore 16.00 – Tour nei luoghi della Monte di Dio “di sopra e di sotto”: la Via delle Memorie della Galleria Borbonica (ingresso via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano). Prenotazione obbligatoria*

21 maggio 2023

Ore 11.00 e ore 16.00 – Tour nei luoghi della Monte di Dio “di sopra e di sotto”: la Via delle Memorie della Galleria Borbonica (ingresso via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano). Prenotazione obbligatoria*

Ore 19.00 – Andrea Nuovo Home Gallery (via Montedidio 61): concerto del quartetto Anima Sonora, con il maestro Antonio Graziano (sax), Domenico Mancino (violino), Francesco Gravina (piano), Angela Dragone (voce). Seguirà degustazione di vini e visita alla mostra “Endless Moment” dell’artista Mikael Siirila.

*Visite a Via delle Memorie con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0817645808; inviando una mail a mail@galleriaborbonica.com oppure acquistando il biglietto su www.galleriaborbonica.com, sezione percorsi/via delle memorie.

