All’Antico Vinaio apre a Napoli: l’attesa è finita, il paradiso delle schiacciate toscane sbarca nel cuore partenopeo

Dopo Firenze, Roma, Milano e New York, lo street food toscano che ha conquistato il cuore degli italiani e dei turisti di tutto il mondo arriva a Napoli

La notizia dell’arrivo del celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, nella vibrante città di Napoli ha suscitato un’esplosione di entusiasmo tra tutti gli amanti delle schiacciate. Sebbene la location esatta sia ancora un segreto, gli indizi puntano verso il centro storico, alimentando ancor di più l’attesa per questo nuovo gioiello gastronomico. Questo sarà il 19° locale della catena, che ha già sedi nelle principali città italiane e persino oltre oceano, a New York e Los Angeles.

Da garzone di bottega a imprenditore di successo, Tommaso Mazzanti ha trasformato, ormai vent’anni fa, la modesta rosticceria di famiglia in un vero e proprio modello di successo imprenditoriale. “Bada come la fuma!” è il celebre slogan che ha accompagnato il suo percorso, e la sua passione per la cucina autentica ha conquistato i palati di numerosi clienti.

All’Antico Vinaio: le schiacciate più famose del mondo

“All’Antico Vinaio” è un’istituzione a Firenze, dove ha guadagnato una reputazione straordinaria per le sue schiacciate fumanti e saporite. Un locale tradizionale, che ha radici che risalgono al 1991, è diventato un punto di riferimento per i turisti e i locali desiderosi di assaporare il meglio della cucina toscana. Ora, questa eccellenza si diffonde a Napoli, portando il gusto autentico della Toscana nel cuore della città. La vera protagonista de “All’Antico Vinaio” è la schiacciata: ogni creazione è una combinazione di sapori autentici e ingredienti di prima qualità, che ti lasceranno a bocca aperta. Dal famoso “La Vacca” con la sua gustosa carne alla griglia, al “Gorgonzola e miele” che combina dolcezza e sapore intenso, ogni panino è preparato con maestria e passione. Gli ingredienti, selezionati con cura, provengono direttamente dalla Toscana, garantendo la massima freschezza e genuinità.

Un’esperienza da non perdere a Napoli

Con l’apertura del nuovo locale a Napoli, gli amanti della cucina toscana non dovranno più viaggiare fino a Firenze per gustare i famosi panini de “All’Antico Vinaio”. Questa è un’opportunità unica per i napoletani e i visitatori della città di immergersi nella tradizione culinaria toscana e scoprire il fascino unico di questi panini gourmet.