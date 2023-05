VitignoItalia 2023 al Maschio Angioino: Napoli capitale del Vino per due giorni

© Napoli da Vivere

Napoli ritorna capitale del vino per la 17esima edizione di VitignoItalia che si terrà al Maschio Angioino con circa 300 aziende, oltre 2000 etichette e 20 buyer internazionali

Ritorna a Napoli Vitignoitalia, la più importante manifestazione del Centro Sud Italia dedicata al vino e quest’anno sarà il 14 e il 15 Maggio 2023 al Maschio Angioino. Grandi numeri anche quest’anno con presenti a Vitignoitalia circa 300 aziende, oltre 2000 etichette e 20 buyer portati dall’ ICE, Istituto per il Commercio Estero a Napoli, e provenienti da 15 Paesi.

Per due giorni il Maschio Angioino tante degustazioni, convegni e approfondimenti: VitignoItalia 2023, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani è infatti da anni un evento attesissimo tra quelli legati al mondo del vino.

Napoli, per due giorni, diventerà la capitale italiana del vino

Vitignoitalia sarà ospitata quest’anno nel Maschio Angioino, uno dei simboli di Napoli nel mondo, al posto della solita sede di Castel dell’Ovo che è chiusa per importanti lavori di ristrutturazione.

Ed anche quest’anno ci sarà un calendario fitto di incontri, degustazioni, workshop e approfondimenti sulle più importanti tematiche del settore per una grande fiera che conferma ancora una volta la sua attenzione verso i mercati stranieri, con la partecipazione di 20 buyer provenienti da 15 Paesi ai quali verrà offerta l’opportunità di incontrare i produttori presenti nelle due giornate. Poi nella giornata di martedì 16 potranno visitare alcuni grandi luoghi di produzione vitinicola della Campania.

La nuova formula di Vitignoitalia 2023 prevede solo due giorni di fiera con una domenica dedicata soprattutto agli appassionati e un lunedì rivolto essenzialmente al trade e agli operatori di settore in genere.

VitignoItalia 2023 si conferma anche quest’anno la manifestazione più importante del sud Italia dedicata ai vini e ai territori vitivinicoli italiani, che promuove Napoli come capitale del vino italiano e sarà aperta nei giorni 14 e 15 maggio 2023 al Maschio Angioino dalle 15:00 alle 21:30. I biglietti hanno un costo di 30 euro per la domenica e 25 euro per il lunedì.

