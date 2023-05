Festa della Birra nell’Ex Tabacchificio Cafasso a Paestum

La grande festa della birra che da anni, che da anni si teneva al Castello Arechi di Salerno si trasferisce nei grandi spazi dell’Ex Tabacchificio Cafasso, a Capaccio (SA) sempre con tanta buona birra, con il meglio della produzione birraria locale accompagnata da un’accurata selezione di ottimo Street Food

Si trasferisce a Paestum “Birra in B…Rocca” la grande festa della Birra che da anni si teneva al Castello Arechi di Salerno e che per il 2023, si terrà a Paestum, negli ampi spazi del NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso, a Capaccio (SA) dal 12 al 14 Maggio 2023.

“Birra in B…Rocca” è sempre l’evento di riferimento sulle eccellenze brassicole ed anche quest’anno ospiterà a Paestum almeno 20 Mastri Birrai della Campania, che presenteranno il meglio della produzione birraria locale. Come da “tradizione” ci saranno anche tanti selezionati stand con ottimo Street Food per i visitatori, che potranno gustare le birre artigianali accompagnate da diverse specialità culinarie.

“Birra in B…Rocca – Paestum Edition” si terrà negli ampi spazi del NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso, a Capaccio (SA) dal 12 al 14 Maggio 2023 ogni giorno a partire dalle ore 18,00. Tre intense serate ricche di appuntamenti per gli amanti della birra che troveranno anche laboratori di degustazione, a cura di Unionbirrai, per approfondire la conoscenza delle birre presentate e scoprire tutti i loro segreti.

In ogni serata ci sarà uno spettacolo dal vivo con affermate i band musicali ed in particolare venerdì 12 maggio – “Via Toledo” sabato 13 maggio – i “Poterico” e domenica 14 maggio 2023 i “Colorplay” per serate particolari e da non perdere all’insegna del gusto e del divertimento:

