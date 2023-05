Riscopriamo Avellino: visite guidate gratuite per scoprire le bellezze della città irpina

Percorsi gratuiti, anche sotterranei, in tutti i weekend di maggio e nei festivi per scoprire le bellezze e la storia del centro storico e della Avellino sotterranea tra cunicoli, cripte ed ipogei

Per tutti i weekend e nei giorni festivi di Maggio 2023 il Comune di Avellino ha organizzato delle belle e interessanti visite guidate gratuite per scoprire le bellezze del centro storico e della Avellino sotterranea. I percorsi si terranno nei giorni previsti dalle 10 alle 20 ed eccezionalmente per alcuni fino alle 22.

L’evento si chiama “Riscopriamo Avellino”, e prevede tra quattro percorsi di visita differenti nel Centro Storico della città, dal titolo Cuore di Avellino, Passeggiata del Principe, Alla Scoperta del Carluccio e Avellino Sotterranea, voluti dal Comune per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico, emerso e sommerso, della città di Avellino.

Le visite guidate sono di circa da 2 ore, sono gratuite ed effettuate con guide autorizzate, e richiedono la prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo web. Per informazioni ulteriori, è stato attivato infine un sistema di chat bot Whatsapp, al numero 3884070190.

“Riscopriamo Avellino”: i percorsi di visita previsti

Cuore di Avellino – Il primo tour sarà incentrato sulla scoperta dei simboli più luminosi e amati del Centro storico di Avellino. Si parte dalla Chiesa Cattedrale e da piazza Duomo alla volta della Cripta romanica, della Confraternita dell’Immacolata, della Chiesa di San Biagio, dei Cunicoli longobardi, per terminare un percorso identitario alla Fontana di Bellerofonte, conosciuta dagli avellinesi come la Fontana dei Tre cannuoli.

Passeggiata del Principe – Il secondo percorso vuole far rivivere l'epopea dei Caracciolo, signori di Avellino nell'età d'oro della città. Si parte dalla centralissima piazza Amendola che ospita il palazzo della Dogana dei Grani e si prosegue attraverso i Cunicoli longobardi, la Fontana di Bellerofonte, il Castello longobardo, la Casina del Principe e il suo ipogeo lungo corso Umberto I.

Alla scoperta del Carluccio – Un viaggio sulle orme di Carlo II d'Asburgo. Dalla piazza centrale, fino al Museo civico di Villa Amendola dove è custodita la statua di bronzo originale del "Reuccio" Si parte da piazza Amendola e dalla Dogana per proseguire l'itinerario lungo i Cunicoli longobardi, la Fontana di Bellerofonte, la Fontana di Grimoaldo, meglio nota con il nome di Fontana Tecta, per completare il percorso a Villa Amendola con la visita delle Grotte settecentesche, dell'orto botanico e del Museo Civico di Avellino.

Avellino Sotterranea – Un viaggio al centro della Collina della Terra, un percorso suggestivo tra camminamenti, cunicoli, cripte ed ipogei che compongono un labirinto straordinario che si estende nelle viscere del Centro storico. La partenza è fissata dalla Cripta romanica di via Sette dolori collegata alla Chiesa cattedrale di Avellino per proseguire alla Cripta di San Biagio in piazza Duomo, i cunicoli longobardi, l'Ipogeo di Casina del Principe e le Grotte di Villa Amendola.

Le visite sono gratuite dal 1 maggio, tutti i fine settimana e i giorni festivi di maggio 2023, dalle 10 alle 20. I cunicoli longobardi, invece, fino alle 22. La prenotazione è obbligatoria, scegliendo visita e giorno, al seguente indirizzo web. Per informazioni ulteriori, è stato attivato infine un sistema di chat bot Whatsapp, al numero 3884070190.

ALTRE INFORMAZIONI SULL’EVENTO – COMUNE DI AVELLINO

