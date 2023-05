Gusto Italia in Tour arriva a Caserta con la grande fiera itinerante dell’Enogastronomia e dell’Artigianato

Ph Facebook Gusto Italia in Tour

A pochi passi dalla Reggia una tre giorni con tanti produttori di eccellenze e artigiani del Made in Italy con ingresso gratuiti. Gusto Italia in Tour ritorna in Campania e arriva a nel centro di Caserta, con la sua grande fiera itinerante del gusto con tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico.

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023, dalle 10 alle 24, nel centro di Caserta, tra Piazza Dante e Corso Trieste, a pochi passi dalla Reggia, arriva Gusto Italia in Tour il grande Salone itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Una 3 giorni da non perdere all’insegna del Made in Italy.

Ritorna in Campania Gusto Italia in Tour, dopo il grande successo delle varie altre tappe, con tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico con 3 giorni unici per questo tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 a mezzanotte fino a domenica 7 maggio 2023 presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane.

Un grande mercato itinerante del gusto e dell’artigianato a Caserta

Gusto Italia in Tour è una grande fiera itinerante del gusto organizzata dall’Associazione Italia Eventi, che promuove da anni progetti di valorizzazione di tipicità e prodotti di qualità italiani.

Nel centro di Caserta, tra Piazza Dante e Corso Trieste, a pochi passi dalla Reggia, ci saranno tanti rinomati produttori di ottime specialità alimentari ma anche bravi artigiani con le loro creazioni per questa tappa di Gusto Italia in tour: una grande una fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del benessere che da anni si sposta tra le più belle città del meridione ed anche una opportunità per poter dialogare direttamente con i produttori.

Gusto Italia in tour sarà aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 24 Gusto Italia in tour Infoline 375.5643840 – Gusto Italia in tour Caserta

