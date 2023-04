“Feste” di Familie Flöz, la grande favola per adulti al Teatro Bellini di Napoli

La grande compagnia di teatro internazionale berlinese Familie Flöz arriva a Napoli con “Feste” una sua favola per adulti, che entusiasma anche i bambini, e con il suo teatro fatto di diverse discipline teatrali fra le quali il teatro di figura e quello di maschera, la danza, la clownerie, l’acrobazia, la magia e l’improvvisazione sempre alla ricerca di ciò che è nascosto nell’animo dell’essere umano

Feste di Familie Flöz è stato definito uno dei più straordinari progetti teatrali dei nostri tempi e sarà a Napoli, al Teatro Bellini, dal 25 al 30 aprile 2023. Tutto si svolge in una maestosa villa sul mare, dove è tutto pronto per la celebrazione di una grande festa di matrimonio. Ma dietro la villa, si nasconde un cortile, sporco e caotico, dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire, ordinare.

Improvvisamente il mare scompare, lasciando solo sabbia e pietra e per un momento, tutto si ferma ma la musica suona ancora, perché la celebrazione dell’amore deve continuare.

Una favola per adulti con Familie Flöz al Bellini

Una particolare messa in scena della compagnia berlinese Familie Flöz che ci propone una favola per adulti che si incentra sui fervidi preparativi per un matrimonio in cui, paradossalmente, i meno convinti delle nozze sembrano proprio gli sposi. Una ventina di particolari personaggi che sono sul palco con le loro grandi maschere e che interagiscono in tantissime situazioni. Tutti gli interpreti agiscono muti, nervosi dietro grandi maschere per portare a termine il loro lavoro. Un lavoro particolare basato sulle emozioni e sui tanti colori della scena.

Biglietti Feste di Familie Flöz al Teatro Bellini

“Feste” è una grande favola per adulti che può sedurre anche i bambini ma che alla fine denuncia il nevrotico progresso in cui viviamo. Lo spettacolo andrà in scena dal 25 al 30 aprile 2023 al Teatro Bellini.

🎟 I biglietti sono disponibili online su VivaTicket (Prezzi a partire da 15 euro + prevendite/commissioni).

Maggiori informazioni – Teatro Bellini – Napoli

