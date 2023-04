La Festa del Palio a Castellabate: inizia la primavera cilentana con i giochi della tradizione popolare

© Andrea Di Paola Fotografia

Con la bella festa del Palio di “Vivi SanMarco” inizia la primavera cilentana con un evento storico che a San Marco di Castellabate accende la sfida, per un giorno, tra le varie frazioni del comune cilentano, con i giochi della tradizione popolare

E questa di domenica 23 aprile è la 5° Edizione del Palio di “Vivi San Marco e vedrà in gara tra loro le 6 frazioni del comune cilentano: in particolare si sfideranno San Marco (verdi), Santa Maria (bianchi), Castellabate Centro (rossi), Ogliastro e Licosa (azzurri), Lago (gialli) e Alano (neri) in una bella giornata di festa che servirà anche per promuovere la valorizzazione del territorio cilentano. Una giornata speciale con nuovi giochi e tante sorprese che faranno di questa Edizione 2023 del Palio Vivi San Marco un appuntamento unico, straordinario e da non perdere.

La grande festa del V Palio “Vivi San Marco”

Una bella giornata di festa con le contrade del territorio che si sfidano tra loro per contendersi il V Palio “Vivi San Marco” tra divertenti e appassionanti giochi della tradizione popolare. L’evento si terrà a San Marco di Castellabate e vedrà in gara con le bandiere e i vessilli delle proprie contrade le frazioni di Lago, Santa Maria, Castellabate, Alano, San Marco e Ogliastro-Licosa, che parteciperanno ognuna con una squadra di 15-20 persone che si sfideranno nei giochi storici come il tiro con la fune, la corsa con i sacchi e altri divertenti eventi.

A San Marco di Castellabate si inizia domenica 23 aprile alle ore 14, con il raduno delle squadre nella zona della “Torretta” dove partirà la sfilata dei partecipanti verso la Piazza Comunale, dove, poi inizieranno i giochi tra il Porto e il Corso Vittorio Emanuele.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Vivi San Marco, in collaborazione con l’Associazione Marina Piccola, promosso e patrocinato dalla Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dal Comune di Castellabate. Dirette Facebook dell’evento sulla pagina ufficiale della radio con interviste e interventi durante la manifestazione.

