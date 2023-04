Ritorna a Napoli la Walk of Life, la maratona della vita organizzata da Telethon

Domenica partirà da piazza del Plebiscito la Caracciolo Gold Run, la grande maratona della vita organizzata da Telethon. Un grande evento per sensibilizzare le persone verso la ricerca sulle malattie genetiche rare

Domenica 23 aprile 2023 si correrà per le strade del centro di Napoli la X edizione della Walk of Life di Napoli la grande maratona della vita organizzata da Telethon per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

La Walk of Life è un grande evento che si tiene a Napoli da dieci anni e prevede, anche quest’anno, un grande Villaggio di Telethon in Piazza del Plebiscito.

Walk of Life di Napoli: una bella manifestazione che unisce lo sport alla solidarietà.

Walk of Life di Napoli è un evento composto da una gara competitiva di 10 km dedicata agli sportivi che vogliono correre tra le bellezze della città di una passeggiata di 3 km dedicata, invece, alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia. Tutte e due gli eventi partiranno da Piazza del Plebiscito.

Il grande Villaggio Telethon sarà allestito già da sabato 22 aprile 2023 in Piazza del Plebiscito con attività, intrattenimento e con prestazioni sanitarie da parte dei Lions di Pozzuoli.

Walk of Life – domenica 23 aprile 2023 – il percorso previsto

Piazza del Plebiscito (partenza ore 9): Piazza Trieste e Trento; Via San Carlo; Piazza Municipio; Via Medina; Via Monteoliveto; Via Sant’Anna dei Lombardi; Via Toledo; Piazza Carità; Via Toledo; Piazza Trieste e Trento; Largo di Palazzo/Incrocio via Cesario Console; Via Cesario Console; Via Santa Lucia/Incrocio via Partenope; Via Partenope/alt. divisori di Piazza Vittoria; Via Caracciolo/alt divisori area pedonalizzata; Rotonda Diaz; Via Caracciolo; Rotonda Diaz; Via Caracciolo; via Partenope; Via Nazario Sauro; Via Cesario Console; Via Partenope (incrocio via Dumas, angolo hotel Continental); Via Nazario Sauro; Via Cesario Console; Piazza del Plebiscito (arrivo).

Maggiori informazioni Walk of Life 2023

