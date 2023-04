Sagra della Primavera 2023 alle falde del Vesuvio con giochi e divertimento

Ph Facebook Associazione Primaurora

Due eventi da non perdere nel weekend: una giornata all’aria aperta per tutte le età con giochi, passeggiate e divertimento immersi nella Natura alle falde del Vesuvio e poi, per i più avventurosi, anche un’escursione al Sentiero Avvocata e Monte Falerio, da Cava a Maiori attraversando boschi e montagne

Domenica 23 aprile 2023 l’associazione Primaurora, molto attiva nella zona vesuviana, rende omaggio alla stagione più colorata dell’anno, la Primavera, organizzando una giornata tra giochi, divertimento e tanti colori, immersi nella Natura alle falde del Vesuvio.

Una giornata all’aria aperta con varie attività adatte a tutte le età che è organizzata dall’associazione Primaurora di Torre del Greco, un’associazione no-profit che nasce per proteggere, tutelare e valorizzare l’ambiente e il territorio, nonché la Natura in tutti i suoi aspetti. Per ricevere maggiori informazioni si dovranno contattare direttamente i volontari dell’associazione al n. 339 1480023 mediante whatsapp. Maggiori informazioni Sagra della Primavera 2023

Per i più avventurosi anche un’escursione sui sentieri tra i monti da Cava dei Tirreni a Maiori

Approfittiamo per segnalare anche un altro evento di questa associazione che si svolgerà sempre domenica 23 aprile 2023: un’escursione al Sentiero Avvocata e Monte Falerio, da Cava a Maiori attraversando boschi e montagne.

I partecipanti potranno percorrere il meraviglioso Sentiero del Santuario dell’Avvocata che parte da Cava dei Tirreni fino ad arrivare al Santuario della Madonna Avvocata sopra Maiori. Un percorso caratterizzato da una bellezza unica che offre panorami fantastici sulla costiera amalfitana attraversando gli splendidi boschi del Parco Regionale dei Monti Lattari.

Un bell’evento per chi ha voglia di passeggiare e rivivere il proprio contatto con la Natura. Al ritorno si farà una deviazione per visitare anche il bellissimo Monte Falernio. Pranzo al sacco ed abbigliamento idoneo. Tutti gli altri dettagli verranno dati in fase di prenotazione obbligatoria. Per potersi aggregare al gruppo ed avere informazioni sull’evento contattare il 339 14 800 23. Maggiori informazioni: Il meraviglioso Sentiero del Santuario dell’Avvocata

