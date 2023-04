La favola di Peter Pan al Real Orto Botanico di Portici

Peter Pan, Wendy, Trilly, Uncino e Spugna negli spazi verdi dell’Orto Botanico della Reggia di Portici con i bimbi immersi nella fiaba per uno spettacolo che li farà volare con la fantasia

Contenuto sponsorizzato

Evento da non perdere domenica 23 Aprile 2023, alle ore 11,00 e ore 12.00, perché nel meraviglioso scenario del Real Orto Botanico della Reggia di Portici, KARMA metterà in scena la favola di Peter Pan. Uno spettacolo che farà volare con la fantasia i bambini.

I partecipanti saranno accolti in uno degli spazi verdi dell’Orto Botanico e i bimbi saranno fatti sedere a ridosso della scena così’ da poter essere immersi nella fiaba. Un narratore racconterà le vicende mentre davanti a loro si materializzeranno Peter Pan, Wendy, Trilly, Uncino e Spugna.

Uno spettacolo esclusivo per bambini e famiglie

Peter Pan sarà diretto da Antonio Ruocco che ha scelto di mettere in scena questa bella fiaba all’aperto, nello scenario fiabesco dell’orto Botanico di Portici, tra prati verdi e tanta natura per far partecipare i piccoli alla scena e farli diventare parte di essa.

L’evento è a cura di Karma Arte Cultura Teatro che mette in scena, da anni, interessanti spettacoli in collaborazione con la Reggia e il centro Musa, come quello di grande successo dal titolo “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II” che ha avuto oltre 60 repliche. Stavolta ci propongono uno spettacolo esclusivamente per bambini e famiglie che non possono godere degli altri eventi proposti in questo sito meraviglioso

Come partecipare a Peter Pan nell’Orto Botanico di Portici

Il cast sarà il punto di forza dell’evento e sarà composto da Ciro Pellegrino nei panni di Uncino, Federico Siano nei panni di Peter Pan, Diego Consiglio sarà Spugna, Valeria Ariota sarà Trilly, Olimpia Panariello interpreterà Wendy e Ciro Scherma sarà il narratore. Il testo e la regia sono di Antonio Ruocco, l’organizzazione generale di Antonio Raia e il Direttore di scena sarà di Pasquale Raia.

Lo spettacolo si terrà domenica 23 Aprile 2023, sia alle ore 11,00 che alle ore 12.00 e prevede un costo di €10,00 per adulti e bambini fino a 3 anni. Gratuito sotto i 3 anni.

Informazione importante: il contributo di €10,00 è solo per lo spettacolo. Con una integrazione di €4,00 (anziche’ € 6,00), i partecipanti potranno restare nell’orto botanico anche al termine dello spettacolo e accedere liberamente anche agli interni della Reggia di Portici. L’integrazione è gratuita per i bambini fino a 5 anni.

Peter Pan al Real Orto Botanico di Portici: prezzi, orari e date

Quando : Domenica 23 aprile 2023 alle Ore 11:00 e Ore 12:00

: Domenica 23 aprile 2023 alle Ore 11:00 e Ore 12:00 Dove: Orto Botanico della Reggia di Portici, via Università Portici Napoli

Orto Botanico della Reggia di Portici, via Università Portici Napoli Prezzo biglietto : 10,00 € a persona per adulti e bambini fino a 3 anni. Gratuito sotto i 3 anni. Il prezzo è esclusivamente per lo spettacolo, ma con una integrazione di €4,00 (anziche’ € 6,00), i partecipanti potranno restare nell’orto botanico anche al termine dello spettacolo e accedere anche agli interni della Reggia di Portici liberamente

: 10,00 € a persona per adulti e bambini fino a 3 anni. Gratuito sotto i 3 anni. Il prezzo è esclusivamente per lo spettacolo, ma con una integrazione di €4,00 (anziche’ € 6,00), i partecipanti potranno restare nell’orto botanico anche al termine dello spettacolo e accedere anche agli interni della Reggia di Portici liberamente Contatti e informazioni: Per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso un whatsapp al num. 342 732 9719 – info@karmacultura.it Karma Arte Cultura Teatro – evento facebook

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.