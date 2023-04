Apertura straordinaria serale del Planetario di Città della Scienza a Napoli alla scoperta dell’eclissi solare

Ripartono gli appuntamenti speciali serali settimanali a Città della Scienza a Napoli con un viaggio emozionante alla scoperta del fenomeno dell’eclissi. Una serata speciale con esperienza immersiva in Planetario, con osservazione delle stelle ma anche performance di chitarra, dj set e degustazione di vino

Apertura straordinaria serale giovedì 20 aprile 2023 del bellissimo Planetario di Città della Scienza per partecipare ad un viaggio emozionante che esplora il fenomeno dell’eclissi. Un appuntamento mensile che riparte proprio la sera di giovedì 20 aprile quando ci sarà un’eclissi solare ibrida, evento più unico che raro.

Anche se il fenomeno non sarà osservabile dalle nostre latitudini, Città della Scienza apre il Planetario per far vivere ai visitatori la suggestione di questa particolare congiunzione astrale.

Serata speciale a Città della Scienza a Napoli

La serata di giovedì 20 aprile 2023 a Città della Scienza sarà caratterizzata da tre momenti speciali, organizzati in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani e con il supporto di Euroavia e Seds Unina:

Accoglienza nel Museo Corporea con dj set per la degustazione di Bao’N’Wine firmata Casa KBirr

per la degustazione di Bao’N’Wine firmata Casa KBirr Esperienza immersiva in Planetario grazie allo spettacolo di sonorizzazione astronomica del compositore Vincenzo Adelini, con performance di chitarra dal vivo e interventi di theremin e sound design

grazie allo spettacolo di sonorizzazione astronomica del compositore Vincenzo Adelini, con performance di chitarra dal vivo e interventi di theremin e sound design Osservazione diretta delle stelle e di altri corpi celesti grazie ai telescopi dell’Unione Astrofili Napoletani. (In caso di maltempo l’osservazione al telescopio sarà sostituita da una visita alla mostra “Spazio al futuro”).

Come partecipare alla serata speciale a Città della Scienza a Napoli

L’evento sarà organizzato su due fasce orarie

Gruppo A 19:00 – 22:00 con alle ore 19:00 Welcome cocktail – 20:00 Sonorizzazione in Planetario – 21:00 Osservazione al telescopio

con alle ore 19:00 Welcome cocktail – 20:00 Sonorizzazione in Planetario – 21:00 Osservazione al telescopio Gruppo B 20:00 – 23:00 con alle ore 20:00 Welcome cocktail – 21:00 Sonorizzazione in Planetario – 22:00 Osservazione al telescopio

I visitatori potranno scegliere quella che preferiscono in fase di acquisto del biglietto online oppure, fino ad un giorno prima dell’evento, presso la biglietteria del museo. L’evento sarà con posti limitati e ad ingresso solo con prevendita.

Il costo del biglietto è di 20€ a persona, inclusa la degustazione di un bicchiere di vino a scelta tra Aglianico pagano, Falanghina tardiva e Rosato, accompagnato da una rivisitazione in salsa napoletana (e vegetariana) dei famosi Bao, panini a vapore della tradizione cinese.

Maggiori informazioni – Città della Scienza Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.