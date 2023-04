Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, nell’Alta Valle del Sele

© Napoli da Vivere

Ritorna la sagra del Maiale a Senerchia che si svolge in Irpinia per la sua 30 edizione assieme alla Mostra Mercato dei Prodotti Tipici e Artigianali a cura della Pro Loco

Ritorna nel weekend del 21-22-23-24 Aprile 2023 la Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, con 4 giorni di festa con tanto buon cibo e vino locale. La Sagra del Maiale si terrà sempre nei caratteristici spazi della Piazza del Paese di Senerchia.

Una festa nata nel 1989 a cura della Pro Loco per ritrovarsi in piazza e festeggiare un classico rito di molte famiglie del paese, l’uccisione del maiale, la sua macellazione. Un evento che ricalca il rito familiare portandolo nelle piazze del paese e che è senza alcuno scopo di lucro: da anni infatti, tutto il ricavato viene devoluto per una buona causa.

Una bella sagra con tanto buon cibo locale

La Sagra del Maiale di Senerchia si svolgerà assieme alla Mostra Mercato dei Prodotti Tipici e Artigianali e, quest’anno la sagra raggiunge il traguardo prestigioso dei 30 anni. La sagra del Maiale di Senerchia è oramai una tradizione consolidata, che coinvolge il Comprensorio dell’Alta Valle del Sele e tante persone che vengono da tutta la Campania.

Una bella festa gastronomica con tanto buon cibo e tanto buon vino locale, in momenti di ritrovo per gustare prodotti esclusivamente della zona e provare salsicce e costate di suino alla brace, soffritto di carne suina e peperoni, un primo piatto tipico locale con tanto buon vino rosso locale e musica folkloristica.

Non mancheranno anche altri prodotti tipici del territorio quali i Fagioli con l’occhio nero e i peperoni che saranno anche loro i protagonisti indiscussi dei piatti della Sagra. Un’ottima opportunità per poter degustare salsicce e costate di suino alla brace, soffritto di carne suina e peperoni, un primo piatto tipico locale. Il Menù prevede piatti come: pasta e fagioli con cotechino, minestra e pizza di mais con cotechino, fusilli al sugo di maiale, panino con porchetta, salsicce alla brace, patate e peperoni, il tutto accompagnato da un ottimo vino locale.

Orari di apertura della Sagra del Maiale e informazioni

Venerdì dalle 19,00 in poi

Gli altri giorni dalle 12,00 in poi e dalle 19,00 in poi

Per info e prenotazioni dei posti a sedere al coperto e sosta camper – 331.8223872

Tutte le serate saranno allietate da musica allegra, gruppi folkloristici e di pizzica.

Maggiori informazioni – Pro Loco Senerchia

