Die Walküre: la Valchiria di Wagner al Teatro San Carlo di Napoli diretta da Dan Ettinger

Prima grande opera al Teatro di San Carlo a Napoli, dopo la riapertura a seguito dei lavori di ristrutturazione, con la prima di Die Walküre, l’opera in tre atti di Richard Wagner diretta da Dan Ettinger

Da domenica 16 a sabato 29 aprile 2023 al Teatro San Carlo di Napoli ritorna Die Walküre, la famosa opera in tre atti di Richard Wagner, che sarà diretta da Dan Ettinger.

La Valchiria, Die Walküre, di Richard Wagner, è il secondo dei quattro drammi musicali che costituiscono la Tetralogia L’anello del Nibelungo di Wagner. Le altre tre sono altrettanto famose e sono L’oro del Reno, Sigfrido e Il crepuscolo degli dei.

La prima rappresentazione di Die Walküre ci fu a Monaco di Baviera al National theatre il 26 giugno 1870 ed è, per ammissione dello stesso Richard Wagner “la cosa più bella che io abbia mai composto”.

Die Walküre al teatro di San Carlo firmata Tiezzi e Paolini

La Valkiria di Wagner sarà al Teatro San Carlo di Napoli dal 16 al 29 aprile 2023 con 5 imperdibili spettacoli che iniziano tra le ore 17:00 e le 19:00. La durata dell’opera è di 4 ore e 30 minuti con intervallo. Lo spettacolo è in Tedesco con sovratitoli in Italiano e in Inglese.

Anche in questa rappresentazione che vedremo al San Carlo il Teatro ripropone il leggendario allestimento, sospeso tra teatro e immagine, firmato per la regia da Federico Tiezzi e per le scene da Giulio Paolini che vinse il Premio Abbiati nel 2006.

L’Orchestra del San Carlo sarà diretta da Dan Ettinger e sul palco ci saranno nelle vesti di Siegmund Jonas Kaufmann e di Hunding, John Relyea.

Die Walküre al teatro di San Carlo: prezzi, orari e date

Quando: Da domenica 16 a sabato 29 aprile 2023 – inizio spettacoli 17:00 – 19:00

Teatro di San Carlo – Via San Carlo 98, Napoli

: Teatro di San Carlo – Via San Carlo 98, Napoli Prezzo biglietto : da 20 a 150 euro

: da 20 a 150 euro Contatti e informazioni: 081 7972331 – 081 7972421 | Sito ufficiale

