Terzo concerto a Napoli per Liberato a Piazza Plebiscito: Tournamm’ A Cas’ | Info, data e biglietti

Annunciata la terza data per Liberato a Piazza del Plebiscito: come comprare i biglietti dopo il grandissimo successo dopo l’annuncio delle prime due date per il concerto dell’artista napoletano a Napoli a Piazza Plebiscito ma anche nelle grandi capitali europee come Berlino, Parigi e Londra

Due date sold out, il 16 e 17 settembre 2023 per i prossimi concerti del misterioso cantautore napoletano Liberato a Napoli in Piazza del Plebiscito. Ed arriva la terza data quella di lunedì 18 settembre 2023 per il grande e atteso live di Liberato a Napoli, annunciato da lui stesso su Facebook con una foto in cui pubblica tutte le date del prossimo tour.

Un grande concerto che chiude con tre giorni di festa con le date del 16 e 17 settembre 2023 già sold Out e ben 44.000 biglietti già venduti a Napoli per questi giorni di grande musica in città.

Amato da tantissimi fan Liberato, il misterioso cantautore napoletano, ha annunciato come solo lui sa fare anche stavolta su facebook la nuova data ed è già corsa al biglietto per Piazza Plebiscito. I biglietti sono già in vendita su TicketOne e partono da 46 euro.

Di seguito il link per i biglietti del 18 settembre 2023 a Piazza del Plebiscito – Acquista online i biglietti su Ticketone

Altre date aggiunte anche all’estero per altri Sold Out

Un tour che sarà internazionale e toccherà tre grandi capitali europee come Berlino, Parigi e Londra dove anche li ci sono stati dei Sold Out alle tre date previste e ne sono state aggiunte una per città. In più è stato aggiunto un nuovo concerto a Dour, in Belgio, il 13 luglio 2023, per il Dour Festival.

Un bel concerto a Napoli anni fa

L’artista napoletano di cui non si conosce l’identità fece un altro memorabile concerto a Napoli dopo quello gratuito del 9 maggio 2018.

Biglietti per il concerto del 18 settembre 2023 a Piazza del Plebiscito: Acquista online i biglietti su Ticketone (link affiliato)

Maggiori informazioni – Pagina Facebook Liberato

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.