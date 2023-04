A Sorrento la Processione Bianca e la Processione nera: le storiche Processioni del Venerdì Santo

Venerdì 7 aprile rivive la tradizione delle processioni del venerdì santo a Sorrento, la bianca e la nera due grandi eventi tradizionali che richiamano migliaia di persone in costiera

Venerdì 7 aprile 2023 a Sorrento, ma anche in tantissimi paesi della costiera sorrentina e amalfitana, si ripeterà anche quest’anno l’antico rito delle “processioni del Venerdì Santo”, particolari manifestazioni che si svolgono per strada e ricordano la Passione di Cristo.

A Sorrento il Venerdì Santo viene celebrato secondo una tradizione molto antica che risale addirittura al 1300 e, in questo periodo si svolgono ben due processioni, la Bianca e la Nera, che sono tra le più caratteristiche e ammirate in Italia che richiamano in strada, anche di notte, migliaia di cittadini e di turisti anche stranieri.

La processione bianca è la processione dell’Addolorata si svolge di venerdì santo dalle 3 del mattino ed è caratterizzata da incappucciati vestiti di bianco appartenenti alla Venerabile Arciconfraternita di Santa Monica detta de’ Cinturati.

si svolge di venerdì santo del mattino ed è caratterizzata da appartenenti alla Venerabile Arciconfraternita di Santa Monica detta de’ Cinturati. La processione nera è quella del Cristo Morto, e si svolge alle 21 del venerdì santo con gli incappucciati che sono invece vestiti di nero ed appartengono alla Venerabile Arciconfraternita della Morte sempre di Sorrento.

In entrambe le processioni il corteo è aperto da una banda musicale che suona solenni marce funebri che accompagnano il lento cammino degli incappucciati tra le vie del centro di Sorrento.

La Processione bianca o dell’Addolorata

La processione dell’Addolorata, o della Visita ai Sepolcri, è quella dell’Arciconfraternita di Santa Monica e parte alle 3 del mattino dalla chiesa della Santissima Annunziata. Il mesto corteo percorre nelle prime ore del Venerdì Santo le strade del Centro e poi rientra in chiesa alle prime luci dell’alba. I confratelli indossano un saio bianco con cinta nera ed hanno il volto coperto dal cappuccio. La processione è aperta da una banda musicale che suona celebri marce funebri e c’è un gruppo di circa 200 cantori che intona, su canti gregoriani, i versi in latino del salmo 50. Mediamente partecipano circa 500 figuranti illuminati da tante fiaccole che conducono la statua della Madonna Addolorata per le vie della Passione.

La Processione Nera o del Cristo Morto

La processione nera è quella del Cristo Morto è ed è molto solenne. Inizia alle 21 dalla sede dell’Arciconfraternita della Morte in via Sersale ed il corteo con centinaia di persone è aperto dalla Banda musicale che intona musiche funebri di Chopin. Seguono i confratelli completamente vestiti di nero col capo ricoperto dal cappuccio ed alcuni di loro portano le funi e i flagelli, altri i lampioni. Poi c’è lo stendardo nero della Compagnia della Morte cui segue il folto e suggestivo coro polifonico del «Miserere» che recita il salmo 50 di Davide, implorando il perdono per tutte le colpe.

Il Programma delle processioni del Venerdì Santo 2023 a Sorrento

Venerdì Santo 7 aprile 2023 – Processione del Venerdì Santo (processione bianca) inizio alle ore 3.00 – percorso di massima – Venerabile Arciconfraternita di Santa Monica. ​Via Fuoro – Via S. Cesareo – Piazza Tasso –– Via Caruso – Via Fuorimura – Via Santa Lucia – Via Parsano – Via degli Aranci – Via Sersale – via Tasso – Via V. Veneto – Via S. Francesco – Piazza S. Antonino – Via L. De Maio – Piazza Tasso – Corso Italia –Via del Mare – Via Fuoro.

– – percorso di massima – Venerabile Arciconfraternita di Santa Monica. ​Via Fuoro – Via S. Cesareo – Piazza Tasso –– Via Caruso – Via Fuorimura – Via Santa Lucia – Via Parsano – Via degli Aranci – Via Sersale – via Tasso – Via V. Veneto – Via S. Francesco – Piazza S. Antonino – Via L. De Maio – Piazza Tasso – Corso Italia –Via del Mare – Via Fuoro. Venerdì Santo 7 aprile 2023 – Processione del Cristo Morto (processione nera) inizia alle ore 20,30 – Venerabile Arciconfraternita della Morte Processione del Cristo Morto. – Via Sersale – Via degli Aranci (Ospedale) – Corso Italia – Piazza Tasso – Corso Italia – Via B. Capasso – Via Correale – Piazza Tasso – Via San Cesareo – Via Tasso – Via V. Veneto – Via San Francesco – Piazza Sant’Antonino – Via L. De Maio – Piazza Tasso – Corso Italia. Azione liturgica al rientro della processione; benedizione dei partecipanti con il legno della Croce.

Maggiori informazioni: Comune di Sorrento

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.