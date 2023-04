Giuliana de Sio e Alessandro Haber al Teatro Diana di Napoli con “La signora del martedì”

Uno spettacolo bello e piacevole che avvolge completamente lo spettatore fino all’imprevedibile finale: due grandi attori e un cast d’eccezione tra emozioni, turbamenti e passioni fino all’ultima scena.

Dal 29 marzo al 9 aprile 2023 al Teatro Diana di Napoli, al Vomero, Giuliana De Sio ed Alessandro Haber porteranno in scena lo spettacolo tratto dal libro di Massimo Carlotto “La Signora del martedì” per la regia di Pierpaolo Sepe.

La storia ci porta in una squallida e piccola pensione, la “Lisbona” dove troviamo tre personaggi che hanno qualcosa da nascondere. C’è una donna, Nanà, un tempo prostituta-bambina che va da nove anni ogni martedì nella pensione, sempre alla stessa ora, per incontrare, a pagamento Bonamente un ex attore porno e gigolò che è rimasto con quest’unica cliente: la signora del martedì.

Due grandi attori e un cast d’eccezione per uno spettacolo coinvolgente

Un martedì i due sono in camera e il gestore della pensione bussa alla porta perché c’è un giornalista che vuole vedere alla donna. Lei dovrebbe essere in incognito ma va lo stesso ad incontrarlo e il giornalista, uomo senza scrupoli su una sedia a rotelle, fa emergere il passato oscuro della donna per ricattarla.

Biglietti ed informazioni per “La signora del Martedì” al Teatro Diana

Bello spettacolo che ci avvolge completamente fino all’imprevedibile finale con un cast d’eccezione tra emozioni, turbamenti e passioni fino all’ultima scena. Prezzi da 17 a 33 euro

🗓 Quando: Dal 29 marzo al 9 aprile 2023

Dal 29 marzo al 9 aprile 2023 📍 Dove: Teatro Diana

Teatro Diana 🎟 Acquista biglietti: i biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket

Maggiori informazioni – Teatro Diana “La signora del martedì”

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a Vivaticket