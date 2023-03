Al Teatro Mercadante di Napoli “La Gioia” di Pippo Delbono tra centinaia di fiori

Ph Luca del Pia

Uno spettacolo che ha avuto un grande successo di critica e pubblico, un viaggio verso la gioia da condividere con il pubblico con una colonna sonora potente ed evocativa

Al Teatro Mercadante di Napoli, dal 28 marzo al 2 aprile 2023, si terrà “La gioia” uno spettacolo molto acclamato di Pippo Delbono che è andato in scena la prima volta il primo marzo del 2018 all’Arena del Sole di Bologna.

Un evento che ha avuto sempre uno straordinario successo di pubblico e di critica, con una entusiasmante compagnia di attori capitanata da Pippo Delbono, che si muove tra bellissime composizioni floreali di Thierry Boutemy e sull’onda di una colonna sonora potente ed evocativa

Un viaggio verso la gioia condiviso con il pubblico

Pippo Delbono e la sua compagnia si muoveranno sul palcoscenico immersi nelle splendide creazioni floreali trascinando il pubblico in uno spettacolo-evento di un viaggio verso la gioia che sarà condiviso con il pubblico

Un vero cammino verso la gioia di Delbono con il suo straordinario gruppo di attori/performer, tra tango e grida tra il pubblico e tra decine di barchette di carta, sacchi di panni colorati fino all’esplosione floreale. Gli attori di Delbono salgono sul palcoscenico uno dopo l’altro e prendono il pubblico per mano con storie personali, maschere, danze, clownerie in uno spettacolo in cui ogni replica regala una sorpresa a chi decide di mettersi in cammino e seguire il ritmo della compagnia e di questa ricerca infinita della gioia.

Biglietti ed informazioni per La GIoia al Teatro Mercadante

Teatro Mercadante 🎟 Acquista biglietti: i biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket

Avviso Al Pubblico – Durante lo spettacolo saranno utilizzate luci stroboscopiche per qualche minuto: tel. 081.5513396 | e.mail: biglietteria@teatrodinapoli.it – prezzi tra 11 e 23 euro

Maggiori informazioni –Teatro Mercadante “La Gioia” di Pippo Delbono

