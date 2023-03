Stabat Mater di Pergolesi a San Domenico Maggiore: concerto gratuito e prove aperte

Lo straordinario “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi nella Basilica di San Domenico Maggiore, nel centro storico di Napoli. Un’esibizione del Coro polifonico di 40 elementi, l’Orchestra d’Archi F. Veniero diretti dal M. Nicola Capano

A Napoli un evento da non perdere: il 4 aprile 2023 alle ore 19.30 presso la bellissima Basilica di San Domenico Maggiore, nel centro storico di Napoli si terrà il concerto “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi, a cura dell’Associazione Musicale Flegrea con ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. L’evento è promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”. Il concerto proposto dall’ Associazione Musicale Flegrea , in occasione della Pasqua, sarà per Soli, Coro Misto e Orchestra d’archi diretto dal M° Nicola Capano, del Teatro San Carlo,

Il concerto, prevede l’esibizione del Coro polifonico di 40 elementi, l’Orchestra d’Archi F. Veniero, la soprano Valeria Attianese e la contralto Annamaria Napolitano del Teatro San Carlo di Napoli, con il Direttore Artistico Nicola Capano del Teatro San Carlo di Napoli e l’attrice Francesca Morgante

Le prove dello “Stabat Mater” di Pergolesi aperte al pubblico

L’Associazione Musicale Flegrea, che organizza l’evento, ha promosso anche una serie di incontri, aperti al pubblico, durante le prove del concerto. Lo scopo è di avvicinare il pubblico, soprattutto giovanile, al mondo artistico musicale e alla preparazione necessaria per gli eventi dal vivo. Le prove si terranno presso la sede dell’Associazione nella ex base Nato di Bagnoli. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, per info e prenotazioni contattare: Tel. – 081.640041 nei giorni Lun- ven: 9-13:00 / 16-19:00 – Sab: 10:00 13:00

