Manola, una commedia irriverente con Nancy Brilli e Chiara Noschese al Teatro Acacia di Napoli

Dal 30 marzo al 02 aprile 2023 a Napoli al Teatro Acacia arriva Manola la storia di due anomale gemelle, Anemone e Ortensia. Per pochi secondi sono nate in due giorni diversi, un giovedì 16, l’altra venerdì 17 e, forse anche per questo sono completamente opposte.

Una è libera, aperta, positiva e propositiva mentre l’altra è oppressa, chiusa, negativa e insicura, una ignorante, l’altra coltissima, una superficiale, l’altra ideologizzata, una che veste sempre di rosso, l’altra solo di nero.

Le due gemelle non si sopportano ma non riescono a fare a meno l’una dell’altra. Non parlano tra loro ma entrambe si rivolgono a una certa Manola, che forse è un’amica immaginaria, o soltanto la loro coscienza.

Due donne in contrasto tra loro, come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo

Le gemelle, Anemone e Ortensia vivono nel vecchio albergo ormai in disuso ereditato dai loro genitori. Dormono sempre nella stessa camera e nello stesso letto, come quando erano bambine. Ma la stanza è oramai in abbandono invasa da sporcizia. Ma Anemone e Ortensia sono due fiori che resistono alle brutture del mondo che le circonda, e sanno renderlo più bello. E, a un certo punto nella loro vita qualcosa stravolge le loro esistenze, sovvertendo tutte le loro piccole grandi certezze.

Anemone (Nancy Brilli), sensuale e irriverente, Ortensia (Chiara Noschese), irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne rivincita in una particolare commedia da non perdere al Teatro Acacia di Napoli.

