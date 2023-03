Abbuffate Storiche di primavera: visite teatralizzate al Palazzo Reale di Napoli

Ph Facebook Le Nuvole

Una visita guidata con incursioni teatrali per tutta la famiglia tra le bellezze e la storia del Palazzo Reale: un’esperienza emozionante che coniuga l’arte e la storia con il teatro. Un evento unico, divertente e coinvolgente, per conoscere la storia e il bellissimo Palazzo Reale di Napoli.

Una divertente e interessante visita spettacolo interattiva si terrà nel weekend del 25 e 26 marzo 2023 nel Palazzo Reale di Napoli. Un appuntamento per bambini (4+) e per le famiglie che è alla tavola del Re Ferdinando di Borbone e alla Regina Maria Carolina per la nuova visita spettacolo “Abbuffate Storiche” di Le Nuvole con Casa del Contemporaneo, e la collaborazione della Direzione di Palazzo Reale. L’evento si terrà in vari orari che troverete alla fine del post.

Una visita spettacolo interattiva per tutta la famiglia

I partecipanti verranno accolti da un fidato maggiordomo di corte, che li condurrà alla “tavola del re” attraverso le sontuose stanze degli Appartamenti di Etichetta del Palazzo Reale di Napoli. Ma, coloro che aderiranno, come tradizione nobiliare impone, non potranno presentarsi a mani vuote al cospetto del Re Ferdinando di Borbone e della Regina Maria Carolina: lungo il tragitto di visita dovranno procurarsi cibi e bevande per allestire il gran banchetto di corte.

Solo allora ciascun gruppo di visita, secondo la propria nobile casata d’appartenenza, potrà accomodarsi a tavola per consumare le pietanze realizzate sulla base delle ricette del grande gastronomo di corte. Dai pomodori in crocchette al timballo Pompadour sarà l’occasione per conoscere le abitudini alimentari di palazzo nel ‘700, senza escludere che più che pranzi d’etichetta, come ha ordinato Maria Carolina, con il Re Lazzarone c’è il rischio che si partecipi a vere “abbuffate storiche”! La visita spettacolo è con la partecipazione di Rosanna Gagliotti e Gaetano Nocerino per la messa in scena di Fabio Cocifoglia.

Biglietti e come partecipare alle “Abbuffate Storiche” al Palazzo Reale di Napoli

L’evento si terrà Sabato 25 marzo (ore 15 e 17) e domenica 26 marzo 2023 (ore 10, 12, 15 e 17) ed è una produzione Le Nuvole con Casa del Contemporaneo della durata di circa 90 minuti.

Biglietti disponibili online su VivaTicket €8 + prevendita + biglietto d’ingresso a Palazzo Reale.

Nb l’evento viene replicato per le scuole dell’infanzia e primaria: da lunedì 20 a venerdì 31 marzo ore 9.30 e 11.30, tutti i feriali (no mercoledì) solo su prenotazione.

