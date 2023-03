Game Concert; le meravigliose musiche dei videogame al Palapartenope di Napoli

Per la prima volta in Italia arriva Game Concert un evento speciale che si terrà a Napoli: uno spettacolo straordinario tutto dedicato alle meravigliose musiche dei videogame. Protagoniste le meravigliose colonne sonore eseguite live da strumenti ad arco con tanti effetti luminosi e performance di danza e si potrà interagire live con i musicisti

Evento speciale a Napoli dove, per la prima volta in Italia arriva Game Concert, uno spettacolo straordinario tutto dedicato alle meravigliose musiche dei videogame. L’appuntamento è per Sabato 20 maggio 2023 a Napoli presso il Palapartenope – Casa della Musica Federico I, per la prima volta di una coinvolgente immersione nel magico mondo dei game.

Protagoniste le meravigliose colonne sonore eseguite live da strumenti ad arco che si uniranno a particolari effetti luminosi e performance di danza. Il pubblico sarà coinvolto costantemente durante lo spettacolo e saranno selezionate persone che interagiranno live con i musicisti tramite un iPad.

Un evento veramente speciale per la prima volta a Napoli

Al Palapartenope – Casa della Musica Federico I, Sabato 20 maggio un’occasione speciale per vivere un evento unico ed un momento di condivisione senza età per trasferirsi nelle incredibili atmosfere game attraverso le emozioni della loro musica

L’evento è organizzato da NOMEA brand internazionale che opera a Napoli, Madrid e Tirana.

Game Concert a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: sabato 20 maggio 2023 – Apertura ingressi: ore 16.30 – Inizio spettacolo: ore 18.30

Dove: Palapartenope – Casa della Musica Federico I (Via Corrado Barbagallo, 115, Napoli)

Prezzo biglietto: Prezzi da 22 a 33 euro – Per info sui biglietti dedicati a persone con invalidità ed accompagnatore rivolgersi alla mail indicata

Contatti e informazioni: Ticket Disponibili su www.azzuroservice.net ed i suoi punti vendita

Informazioni: Mail: info@nomeaeventi.it – eventinomea@gmail.com – Solo messaggi whatsapp 3756139180

