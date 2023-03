Aperitivo Artistico nella Reggia di Portici: serata speciale con aperitivo, visita e performance musicale

© serena spennato per NOMEA

Ritorna l‘Aperitivo Artistico di NOMEA, dopo il grande successo delle precedenti serate, sempre nei meravigliosi ambienti della Reggia di Portici: un evento particolare che farà vivere un’immersione sensoriale con performance artistiche negli esclusivi spazi storici del sito

Contenuto sponsorizzato

Sabato 25 marzo 2023, a partire dalle ore 18.00 ritorna nei meravigliosi ambienti della Reggia di Portici l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA. Grazie ad un’apertura straordinaria gli ospiti potranno vivere un’immersione sensoriale negli esclusivi spazi storici del sito borbonico.

L’evento inizierà con un aperitivo di benvenuto all’interno del Talìa bar, incastonato nel contesto storico della Reggia e poi, l’Happening Creativo, proseguirà in modalità di visita libera tra affreschi, mostre ed installazioni multimediali del Piano Nobile.

Un format speciale che regalerà momenti emozionanti

All’interno di queste stupende stanze ci saranno coinvolgenti performance artistiche con postazioni musicali dedicate alle avvolgenti armonie di strumenti ad arco, sonorità ambientali con chitarra e loop station live che si fonderanno con un emozionante momento dedicato alla danza.

L’evento, organizzato da NOMEA in collaborazione con MUSA Reggia di Portici e Talìa, e prevede 2 turni di partecipazione, con accessi alle h.18,00 e h.19,30.

Turno A: Aperitivo inizio h. 18,00 fine h. 18,30 – Evento h. 18,45 (durata 1 ora)

Aperitivo inizio h. 18,00 fine h. 18,30 – Evento h. 18,45 (durata 1 ora) Turno B: Aperitivo inizio h. 19,30 fine h. 20,00 – Evento 20,15 (durata 1 ora)

*Per motivi organizzativi l’aperitivo si svolgerà nelle fasce orarie indicate e non sarà possibile effettuarlo dopo il proprio turno

Parcheggio gratuito negli spazi della Reggia fino alle h. 22,00

Aperitivo Artistico nelle Reggia di Portici: prezzi, orari e date

Quando : Sabato 25 marzo 2023: Turni di accesso: A: h. 18,00 – B: h. 19,30

: Sabato 25 marzo 2023: Turni di accesso: A: h. 18,00 – B: h. 19,30 Dove: Reggia di Portici – Via Università n° 100, Portici (NA)

Reggia di Portici – Via Università n° 100, Portici (NA) Prezzo biglietto Contributo di partecipazione: 20€ adulti – 10€ ragazzi (6-18 anni) senza consumazione – gratis 0-5 anni senza consumazione

Contributo di partecipazione: 20€ adulti – 10€ ragazzi (6-18 anni) senza consumazione – gratis 0-5 anni senza consumazione Contatti e informazioni: Posti limitati, Prenotazione obbligatoria solo con messaggio Whatsapp 3756139180 o eventinomea@gmail.com – Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.