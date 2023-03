Le giornate FAI di Primavera 2023: due giorni per scoprire i luoghi più belli di Napoli

Anche quest’anno le giornate di Primavera del FAI consentiranno di scoprire tanti luoghi straordinari, alcuni sempre chiusi al pubblico o difficilmente visitabili. Due giornate speciali tra arte, cultura e natura

Anche a Napoli sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si terranno le giornate di Primavera del FAI una bella manifestazione che si tiene in Italia da oltre 30 anni. Ed anche quest’anno saranno aperti alle visite tanti luoghi di storia, arte e natura tutti da scoprire con i volontari del Fai.

Un evento unico e straordinario che propone, in tutta Italia, visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Giornate Fai di Primavera 2023: i luoghi visitabili di Napoli

A Napoli ci saranno tante visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione, siti meravigliosi che si dovrebbero visitare tutti. I luoghi visitabili a Napoli città sono i seguenti e troverete anche i link per orari e altre info. A giorni, sempre su Napoli da Vivere, gli altri luoghi visitabili in tutta la Campania.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI – Visita senza prenotazione – In via Bellini – U na delle più antiche e prestigiose d’Italia che venne fondata da Carlo di Borbone nel 1752 – la visita, a cura degli studenti dell’Accademia, ci porterà alla scoperta di questo luogo fantastico: si visiteranno i laboratori di scultura, pittura, scenotecnica, incisione e nuove tecnologie dell’arte (NTA), la Sala Palizzi, con 120 opere donate dall’artista nel 1898, e la Pinacoteca, la Biblioteca dedicata alla memoria di Anna Caputi, sua storica curatrice con circa 30.000 volumi di cui circa 1.000 antichi. Maggiori informazioni Accademia Di Belle Arti / Napoli

VILLA ROSEBERY Visita solo per iscritti al FAI o per chi si iscrive in loco senza prenotazione – In caso di particolare affluenza l’ingresso al luogo potrebbe non essere garantito . In via Ferdinando Russo a Posillipo. L’apertura nelle Giornate FAI prevede la visita del Parco, che unisce la flora mediterranea allo stile del giardino inglese, si prosegue poi verso la Casina Borbonica con le sue sale di rappresentanza, ancora continuando nel parco si giunge alla Darsena per poi concludere il giro alla Grande Foresteria. Maggiori informazioni Villa Rosebery – Parco E Palazzina Borbonica / Napoli

Maggiori informazioni – giornate di Primavera del FAI

