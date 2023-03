Festa dello Street Food a Baronissi, nel salernitano

Ph Facebook International Street Food Italia

Altra tappa in Campania dell’International Street Food Festival una festa fra i tesori della cucina di strada in Campania, d’Italia e del mondo: nel prossimo weekend in tour arriva a Baronissi vicino Salerno, con tre giorni dedicati al buon cibo internazionale e alle birre artigianali

Da giovedì 16 a domenica 19 marzo 2023 a Baronissi vicino Salerno, si terrà una nuova tappa del grande tour gastronomico dell’International Street Food Festival.

Dopo il successo della tappa di Benevento e di quello di Pontecagnano – Faiano la grande festa dell’International Street Food Festival che porta in giro per l’Italia i tesori della cucina di strada d’Italia e del mondo e in Campania, arriva a Baronissi, con quattro giorni dedicati al buon cibo internazionale e alle birre artigianali.

Dal 16 al 19 marzo 2023 in Via Don Giovanni Minzoni a Baronissi si terrà l’International Street Food Festival con ingresso gratuito, con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale.

A Baronissi i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali e dolci tipici

A Baronissi ci saranno tre giorni dedicati alla degustazione e valorizzazione del food & beverage italiano e internazionale di strada con ingresso gratuito all’area dell’evento.

Gli orari di apertura dell’International Street Food Festival in Via Don Giovanni Minzoni a Baronissi sono i seguenti:

16 Marzo dalle 18:00

17 Marzo dalle 12:00 alle 24:00

18 Marzo dalle 12:00 alle 24:00

19 Marzo dalle 12:00 alle 24:00

Maggiori informazioni – International Street Food Festival Baronissi INFO: 347 579 2556 – Evento facebook Baronissi

