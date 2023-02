Giornata Internazionale della guida turistica 2023: Visite guidate gratuite in Campania

Ph Karma - Arte Cultura Teatro

Alcune interessanti visite guidate gratuite in Campania, condotte da guide turistiche professioniste, per conoscere i luoghi più belli della nostra terra in compagnia di professionisti abilitati

Come ogni anno, in occasione della giornata internazionale della guida turistica che si celebra il 21 febbraio, “l’Associazione guide turistiche Campania” organizza una serie visite guidate gratuite nei giorni del 21 febbraio e poi tra sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023.

Un’iniziativa che vuole valorizzare il ruolo della guida turistica abilitata, mostrando ai cittadini e turisti luoghi preziosi ma meno conosciuti, in alcuni casi con l’apertura di siti normalmente chiusi al pubblico.

Al momento, ci sono poche visite programmate per il weekend, a differenza degli anni precedenti, ed altre si sono svolte martedì 21. Ve le riportiamo invitandovi a controllare la pagina Facebook Giornata della Guida Turistica in Campania per gli aggiornamenti. Le visite guidate sono gratuite con prenotazione obbligatoria ai vari riferimenti segnalati. Eventuali biglietti d’ingresso sono a carico dei partecipanti.

Giornata della Guida Turistica in Campania 2023: le visite previste al momento

Al momento risultano disponibili le seguenti visite guidate gratuite o con un piccolo contributo:

25 Febbraio 2023 – L ‘ozio dei Borbone visita alla Casina vanvitelliana – in occasione della giornata internazionale della guida turistica – visita guidata – appuntamento ore 11:00 parco borbonico del Fusaro a Bacoli – è previsto un ticket di 5 € per persona come contributo volontario per raccolta fondi per una scuola – la prenotazione è obbligatoria presso guide flegree solo su whatsapp al 379 140 90 08

– L – in occasione della giornata internazionale della guida turistica – visita guidata – appuntamento ore 11:00 parco borbonico del Fusaro a Bacoli – è previsto un ticket di 5 € per persona come contributo volontario per raccolta fondi per una scuola – la prenotazione è obbligatoria presso solo su whatsapp al 379 140 90 08 25 Febbraio 2023 – I dintorni dell’anfiteatro passeggiata archeologica alla scoperta dei Gladiatori e non solo appuntamento 10:30 piazza Immacolata Pompei info e prenotazioni al numero 339 545 3949 il tour indicato particolarmente per persone con mobilità ridotta e disabilità sensoriale

Aggiornamenti e informazioni – Giornata della Guida Turistica in Campania

