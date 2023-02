Due voli diretti al giorno Napoli – New York per l’Estate 2023

© Foto di Anthony Rosset su Unsplash

Due aerei al giorno questa estate sulla linea diretta senza scali tra Napoli e New York della United Airlines durante il periodo di maggior affluenza. Un collegamento stagionale giornaliero con due voli al giorno che in solo 9 ore porteranno da Napoli Capodichino allo scalo di Newark

Ancora buone notizie sul fronte dei voli internazionali che partono dall’Aeroporto di Napoli Capodichino. La compagnia United Airlines, una delle più grandi al mondo, ha annunciato che il collegamento giornaliero stagionale Napoli- New York che sarà attivo dal 6 maggio al 28 ottobre 2023, avrà un raddoppio delle frequenze dal 23 giugno al 7 settembre 2023. In questo periodo i voli sulla tratta passeranno da una a due volte al giorno.

Il collegamento stagionale aggiuntivo da Napoli si aggiunge ai voli giornalieri che la United Airlines effettua tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark, e ai tanti voli giornalieri stagionali da Roma, Milano e Venezia verso varie città americane. United è infatti la compagnia aerea che offre collegamenti diretti dall’Italia agli Stati Uniti dal maggior numero di aeroporti italiani e, durante la stagione estiva 2023, offrirà fino a 10 collegamenti giornalieri diretti.

Da Napoli a New York ogni giorno in 9 ore anche con 2 voli

Da Napoli ogni giorno dal 6 maggio al 28 ottobre 2023 ci sarà un volo che, in poco più di 9 ore, collegherà Napoli con New York e viceversa e, dal 23 giugno al 7 settembre 2023 i voli sulla tratta passeranno da una a due volte al giorno.

Il volo non stop giornaliero Napoli-New York sarà effettuato con aeromobili Boeing 767-300, con un totale di 214 posti – di cui 30 posti in business class United Polaris con sedili completamente reclinabili e accesso diretto al corridoio, 49 posti in United Economy Plus, più ampi e con maggiore spazio per le gambe e 135 in United Economy. Il raddoppio del volo è stato deciso dalla United Airlines per gli ottimi risultati avuti nella scorsa stagione in cui il volo quotidiano ha avuto uno straordinario successo viaggiando quasi sempre pieno.

L’aeroporto Newark Liberty International di New York

I clienti che giungeranno da Napoli a Newark troveranno dall’hub della United Airlines di New York/ Newark oltre 90 collegamenti in tutto il continente americano

La United Airlines è una delle più grandi compagnie aeree al mondo, tra le prime per numero di passeggeri trasportati e serve oltre 60 differenti paesi al mondo. Per chi si ferma a New York l’aeroporto di New York-Newark dista solo 23 chilometri da Manhattan e dispone di molti collegamenti con varie zone della grande metropoli americana.

Maggiori informazioni United Airlines

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.