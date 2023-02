Napoli City Half Marathon 2023: la maratona tra il panorama più bello del Mediterraneo

Migliaia di atleti e tanti appassionati per una gara di livello nazionale tra il panorama più bello del Mediterraneo. La decima edizione della Napoli City Half Marathon si correrà lungo un bellissimo itinerario tra la Mostra d’Oltremare, il lungomare e il centro Storico di Napoli, patrimonio Unesco, con la speranza di superare il record dell’ultima edizione, quando Yeman Crippa (Polizia) vinse la gara sgretolando il precedente primato italiano maschile sui 21,097km, che è la distanza omologata per la maratona olimpica.

Domenica 26 febbraio 2023 si terrà la decima edizione della Napoli City Half Marathon con migliaia di atleti che correranno lungo i luoghi più belli e storici della città. Alla Napoli City Half Marathon 2023 si sono iscritti oltre 6000 atleti provenienti da ben 68 paesi da tutto il mondo e di questi seimila ben 1267 sono stranieri. Oltre alla corsa si correranno la Staffetta X2, Family Run & Friends e la Referee Run sulla distanza di mezza maratona.

Una gara che quest’anno sarà rapidissima e che dopo la partenza alle 9.00 da Fuorigrotta su Viale J. F. Kennedy percorrerà i primi nove chilometri pressoché uguali all’edizione dello scorso anno tra V. Giulio Cesare e il Tunnel che farà arrivare subito migliaia di atleti tra gli straordinari panorami di Via Caracciolo, Via Partenope, Castel dell’Ovo e V. Nazario Sauro.

Di corsa tra i bellissimi panorami del Mediterraneo e il centro storico patrimonio Unesco

La corsa poi proseguirà lungo Via Acton e si raggiungerà il giro di boa tra il nono ed il decimo km all’altezza via ponte della Maddalena dove il percorso proseguirà fino al dodicesimo km, virando poi verso via marchese Campodisola, piazza Bovio e Corso Umberto I, e proseguendo in direzione piazza Garibaldi e ritorno.

A piazza Bovio ci sarà una deviazione verso via Depretis e in piazza Municipio per tornare velocemente lungo via Acton e correre fino a Fuorigrotta con arrivo a piazzale Tecchio e Mostra d’Oltremare. Una gara veloce ma anche piacevole grazie al meraviglioso scenario del percorso.

Prevista anche una staffetta, non competitiva, per due corridori che percorreranno rispettivamente una frazione di 10 Km ed una di 11, 0975 Km. Festa anche per le famiglie con bambini, cani e passeggini con la “Family Run & Friends” di circa 2 km, senza classifica e aperta a tutti prenderà il via alle 11:00 di sabato 25 febbraio.

