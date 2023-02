Sorrento in Love: le Luminarie illumineranno la costiera sorrentina per la festa degli innamorati

Ph Facebook Comune di Sorrento

La città di Sorrento sarà ancora di più la meta preferita di innamorati e turisti che troveranno cuori, luminarie e altre iniziative per strada e nei negozi e negli esercizi commerciali della zona.

Dal giorno 8 al giorno 15 febbraio 2023 la città di Sorrento si vestirà di rosso per “Sorrento in Love” un’iniziativa di otto giorni per la festa degli innamorati.

Una bella festa celebrata in tutto il mondo che a Sorrento coincide con quella del santo patrono della città, Sant’Antonino, con una città che per otto giorni accoglierà visitatori e curiosi con luminarie ed iniziative dedicate agli innamorati.

Con “Sorrento in Love” si vuole invogliare le coppie a trascorrere qualche giorno nella città di Sorrento dove ci saranno iniziative e luminarie per le strade e nei tanti negozi.

In alcune strade e piazze di Sorrento, come in via San Francesco, piazza della Vittoria, piazza San Francesco e via degli Archi, ci saranno addobbi con cuori e luminarie, che renderanno, in particolare di sera molto bella e romantica la cittadina.

Luminarie e cuori di colore rosso in tutta la città

Anche la villa comunale Salve D’Esposito sarà addobbata con luminarie e cuori di colore rosso. A Sorrento si “celebrerà l’amore” anche nei negozi del centro, molti dei quali saranno allestiti a tema, così come alcuni angoli del centro storico che saranno illuminati con il colore dell’amore.



