Innamorarsi a Carditello: voli in mongolfiera, aperitivi e visite romantiche nel Sito Borbonico

Weekend speciale nel sito borbonico di Carditello con due giornate da non perdere dedicate agli innamorati con i voli in mongolfiera per coppie, le visite teatralizzate dedicate agli innamorati e gli aperitivi romantici

Fine settimana dedicato agli innamorati nel sito borbonico di Carditello vicino Caserta: a Carditello si celebra, infatti, la bellezza dell’amore in compagnia della persona amata. Ci saranno gli aperitivi romantici e un volo in mongolfiera dedicato alle coppie e, non mancherà, la visita teatralizzata incentrata su Maria Carolina e Ferdinando IV, con incursioni sugli innamorati più famosi della letteratura.

E poi le visite speciali sull’amore per la Razza Governativa di Persano e Cardipony l ‘esperienza tra le più apprezzate dai bambini, che attraverso il contatto con i pony e con la cultura che li circonda, vivono a pieno le passeggiate e giochi in sella.

Due giornate speciali nella reggia Borbonica: il programma

Un weekend particolare con due giornate speciali sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 per festeggiare un San Valentino in maniera particolare.

Per un caffè o una tisana calda, trovi ad accoglierti il Bistrot Carditello.

Sabato 11 febbraio 2023 – L’amore secondo Darwin

Visite accompagnate speciali alla scoperta della razza Governativa Persano – Ore 15 – 16,30 –Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie – Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

–Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie – Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org CardiPony – Ore 15 – 16,30 – Passeggiate e giochi in sella ai pony – Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 –

– Ore 15 – 16,30 – Passeggiate e giochi in sella ai pony – Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 – Visite speciali dall’alto – 15,30-18,30 – Voli vincolati in mongolfiera, a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – a pagamento – info Cell. 348 8036204

– 15,30-18,30 – Voli vincolati in mongolfiera, a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – a pagamento – info Cell. 348 8036204 Spettacolo Teatrale e laboratori Ludico ricreativi su Darwin – ore 16 – in collaborazione con La Mansarda – Teatro dell’Orco e FDA Event Creator.- a pagamento per info e costi – 339-8085602

Domenica 12 febbraio 2023 – Innamorarsi a Carditello

Visite speciali dall’alto – 9,30-12 Voli vincolati in mongolfiera dedicati alle coppie, a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – a pagamento – Cell. 348 8036204 –

– 9,30-12 Voli vincolati in mongolfiera dedicati alle coppie, a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – a pagamento – Cell. 348 8036204 – CardiPony – Ore 10 – 12,30 – Passeggiate e giochi in sella ai pony Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

– Ore 10 – 12,30 – Passeggiate e giochi in sella ai pony Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org Aperitivo Romantico – ore 9,30- 17 11 – a cira di Dissapore info 327-7717451 (whatsapp).

– ore 9,30- 17 11 – a cira di Dissapore info 327-7717451 (whatsapp). Visita teatralizzata dedicata agli innamorati – ore 10,30 – in collaborazione con La Mansarda – Teatro dell’Orco- a pagamento per info e costi – 339-8085602

– ore 10,30 – in collaborazione con La Mansarda – Teatro dell’Orco- a pagamento per info e costi – 339-8085602 Area Pic nic – 11-16 Prenotazione obbligatoria

– 11-16 Prenotazione obbligatoria Visite accompagnate Carditello Experience – Ore 11.30 – 12.30 e 15-16 (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) –Prenotazione consigliata – 379 2981223

– Ore 11.30 – 12.30 e 15-16 (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) –Prenotazione consigliata – 379 2981223 CardiPony – Ore 15 – 16,30 – Passeggiate e giochi in sella ai pony – Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 –

Prezzi Ingresso al sito di Carditello

Area accoglienza (solo Bistrot) 2 euro

Area Museale – visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) 3 euro

Cardipony (età dai 3 ai 10anni) 5 euro

Area Pic nic – tavolo max da 8 persone – 20 euro

Per le altre attività contattare gli organizzatori

Maggiori informazioni sui voli in mongolfiera a Carditello

Maggiori informazioni e prenotazioni Cell. 379 2981223

