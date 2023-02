Carnevale dell’Amicizia nel beneventano a Solopaca, Torrecuso, Paupisi e Ponte: il programma

Una bella festa di carnevale in provincia di Benevento che si svolgerà in 4 belle cittadine quali Solopaca, Torrecuso, Paupisi e Ponte e che, anno dopo anno, coinvolge sempre più comuni nelle Valli Vitulanese e Telesina e non solo

Dal 12 al 21 febbraio 2023 una grande festa in provincia di Benevento per il “Carnevale dell’Amicizia” 2023 che, per 4 giorni, si svolgerà in 4 belle cittadine del beneventano ed in particolare a Solopaca, Torrecuso, Paupisi e Ponte. Una bella festa che si svolge grazie alle 4 Pro Loco ed a tante associazioni della zona e che, anno dopo anno coinvolge sempre più comuni in un evento molto atteso nelle Valli Vitulanese e Telesina e non solo.

Una festa che in 4 giorni vede colorate sfilate di carri e figuranti per le strade dei paesi coinvolti tra la felicità di bambini e adulti che partecipano tutti in maschera per un Carnevale che unisce varie comunità di zone vicine anche impegnandosi da alcuni mesi prima per la realizzazione degli 8 carri allegorici che poi sfileranno nelle 4 cittadine del beneventano.

Carnevale dell’Amicizia: il programma a Solopaca, Torrecuso, Paupisi e Ponte

Per l’edizione 2023 ci saranno 4 giornate di festa, una in ognuno dei 4 paesi partecipanti:

Domenica 12 febbraio – Solopaca – ore 14,30 – Aprirà a Solopaca il Carnevale dell’Amicizia 2023 e la bella cittadina della valle telesina ospiterà gli altri 3 paesi con il raduno dei carri e delle maschere presso il bar ‘Lady Blue’ alle 14:30. Dalle ore 15:00, ci sarà la partenza con la sfilata dei carri allegorici, delle maschere e dei bottari “I Tampagni” e per le ore 18:00 è previsto l’arrivo in Largo San Mauro dove ci saranno i saluti e i ringraziamenti. La festa a Solopaca finisce alle ore 19:00 presso il salone delle scuole medie, sarà rappresentata la commedia “È gghiuto a’ l’urmo” a cura della compagnia teatrale I Zanni. Lungo il percorso (Corso Cusani, nei pressi della sede del Cenacolo Rosa del Roseto) ci sarà il truccabimbi e l’associazione dei Commercianti offrirà a tutti i partecipanti i tipici dolci di Carnevale.

Domenica 19 febbraio – Paupisi – ore 15 – Per la prima volta ci sarà la sfilata a Paupisi che partirà da piazza Pagani alle ore 15:00. Alle ore 15:45 ci sarà l’arrivo dei carri in via G.B. Bianco e quindi l’inizio della sfilata delle maschere e dei carri allegorici per le vie del paese. Alle ore 17:30 è previsto l’arrivo in Largo G. De Marco con l’apertura dello stand, la cerimonia di premiazione e i ringraziamenti. La giornata si concluderà con l’intrattenimento musicale dei bottari “I Tampagni”.

Maggiori informazioni Carnevale dell’Amicizia 2023 nel beneventano

