Concerto dei Foja la sera di San Valentino al Teatro Bellini: Miracoli e Rivoluzioni

I Foja saranno in concerto dal vivo a Napoli, la loro città, il 14 febbraio 2023, giorno di San Valentino, con il loro tour italiano “Miracoli e Rivoluzioni tour“, un grande concerto/spettacolo che stanno portando in giro per i maggiori club della penisola.

Dopo tre anni un grande tour italiano dei Foja che, dopo lo spettacolo di Napoli, saranno lasciati dallo storico chitarrista Ennio Frongillo dopo tredici anni di grande musica assieme. Sulla pagina facebook del gruppo la lettera di Ennio.

Ma il 14 febbraio sul palco del Teatro Bellini di Napoli il concerto dei Foja sarà comunque un evento eccezionale con la bella musica di “Miracoli e rivoluzioni”, un disco tra presente, passato e futuro con tanti artisti che hanno accompagnato i Foja in questo bel viaggio e dato il loro contributo. Tra questi Enzo Gragnaniello, Davide Toffolo, Clementino, Lorenzo Hengeller, Alessio Sollo, Alejandro Romero.

In “Miracoli e Rivoluzioni” la grande musica di questa band napoletana

Un bel disco da cui sono stati estratti cinque singoli e cinque video tra cui “Santa Lucia”, uscito a fine novembre 2022 con la partecipazione di Clementino e Isa Danieli. In “Miracoli e Rivoluzioni i Foja si riaffermano come una delle band napoletane più importanti degli ultimi venti anni e dal vivo, il 14 febbraio 2023 al Teatro Bellini terranno un concerto eccezionale e da non perdere.

Sul palco del Bellini i Foja con Dario Sansone (voce e chitarra), Ennio Frongillo (chitarra elettrica), Luigi Scialdone (chitarre e mandolino), Falcone (basso elettrico), Giovanni Schiattarella (batteria). Prezzi da 18 a 28 euro + prevendita

