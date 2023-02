Erri De Luca porta in scena “Le Rose di Sarajevo” a Napoli al teatro Bolivar

Uno spettacolo bello che già ha raccolto alcuni sold out e che si muove tra le poesie di Izet Sarajlic, il carteggio che Erri e Izet si sono scambiati con, di sfondo, un’atmosfera musicale balcanico-Mediterranea.

Venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2023, alle ore 20.30, lo scrittore Erri De Luca porterà sulle scene del Teatro Bolivar a Napoli “Le Rose di Sarajevo”. Con lui sul palco ci saranno il suo amico e fratello di poesia, Cosimo Damiano Damato e l’ensemble Minuscola Orchestra Balcanica di Giovanni Seneca con Anissa Gouizi e Gabriele Pesaresi.

Quelle al Teatro Bolivar, in via Bartolomeo Caracciolo, 30 a Materdei, Napoli, saranno le uniche due date in Campania e vogliono rendere omaggio al poeta Izet Sarajlic a vent’anni dalla sua scomparsa. Lo storico e poeta di Sarajevo è stato testimone della tragedia della Bosnia e, più di tutti i poeti del Novecento, è riuscito a raccontare la grande ferita della guerra.

Un grande spettacolo che ha già raccolto dei sold out

“Le Rose di Sarajevo” ha debuttato con un sold out al teatro delle Muse di Ancona in apertura dell’Adriatico Mediterraneo Festival e De Luca e Damato sul palco iniziano dal pensiero del poeta Izet Sarajlic: “Chi ha fatto il turno di notte per impedire l’arresto del cuore del mondo? Noi, i poeti”. Dice poi De Luca “Nella Sarajevo degli anni Novanta, i cittadini andavano alle serate di poesia nel buio di una città senza corrente elettrica” e Izet Sarajlic è restato a Sarajevo fino all’ultimo giorno, “Con i suoi versi si erano dati voce gli innamorati di due generazioni. Chi è stato responsabile della felicità, lo è pure dell’infelicità».

Uno spettacolo bello che si muove tra le letture delle poesie di Izet ed il carteggio “Lettere fraterne” che Erri e Izet si sono scambiati, “un epistolario che ha la potenza poetica dei carteggi dei grandi poeti” con un’atmosfera musicale balcanico-Mediterranea.

Sul palco Erri de Luca voce narrante, Cosimo Damato voce narrante, Giovanni Seneca chitarra classica, Gabrile Pesaresi contrabbasso, Anissa Gouizi Voce e percussioni (darabouka e tamburi a cornice)

Maggiori informazioni Teatro Bolivar info@teatrobolivar.com | 081-544 2616 | + 39 329 275 26 20

