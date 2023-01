I Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022, al Duel Beat di Napoli

Concerto da non perdere a Napoli dove arrivano i Santi Francesi il duo che ha trionfato a X Factor 2022 battendo Beatrice Quinta grazie all’appoggio del pubblico

Sabato 28 gennaio 2023 saranno in concerto a Napoli I Santi Francesi, i vincitori di X Factor 2022, per uno straordinario evento che si terrà al Duel Beat di Agnano. I due ragazzi piemontesi di Ivrea sono Alessandro De Santis e Mario Francese, 24 e 25 anni, suonano insieme dal 2015 ed hanno annunciato il primo ep, ‘In fieri’.

Il duo ha trionfato a X Factor 2022 battendo Beatrice Quinta che era stata definita da Fedez «l’unica popstar di questa edizione». Alessandro De Santis, nei Santi Francesi è voce solista, chitarra e ukulele mentre Mario Francese cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico ed hanno vinto grazie all’appoggio del pubblico.

Biglietti Santi Francesi al Duel Beat 📍 Dove : Duel Beat, Napoli

: Duel Beat, Napoli 🗓 Quando : Sabato 28 gennaio 2023

: Sabato 28 gennaio 2023 🎟 Prezzi biglietti: posto unico 25,00€ Acquista i biglietti per I Santi Francesi su Ticketone

Il nuovo EP dei Santi e un lungo tour in Italia: a Napoli il 28 gennaio

Subito dopo la vittoria è uscito il loro nuovo EP dal titolo In fieri, un lavoro importante per il duo dove ci sono i tre brani che i due ragazzi di Ivrea hanno portato al talent show e che sono Creep, Un ragazzo di strada e l’inedito per X Factor, Non è così male e poi altri brani inediti come Medicine, Il pagliaccio e Spaccio. Per quest’ultimo brano c’è anche la presenza dei Fast Animals and Slow Kids.

Il tour dei Santi Francesi è partito il 18 gennaio 2023 da Torino e poi all’Hiroshima Mon Amour e poi a Bologna il 21 gennaio al Locomotiv Club e poi saranno a Milano il 24 gennaio alla Santeria Toscana 31 a Roma il 26 gennaio al Largo Venue a Napoli il 28 gennaio al Duel Club di Agnano proseguendo per Firenze il 30 gennaio al Viper Theatre.

