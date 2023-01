Friday Jazz a Napoli nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore

Un concerto speciale dal titolo Friday Jazz nell’ambito dell’appuntamento internazionale ‘Play On! Naples Creative Festival’ a San Domenico Maggiore per una serata speciale con anche altri eventi. L’evento verrà replicato durante l’anno anche a Madrid ed a Tirana

Friday Jazz è un concerto speciale, e da non perdere, che si terrà a Napoli venerdì 27 gennaio 2023 nella splendida cornice del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore nell’ambito del nuovo appuntamento internazionale ‘Play On! Naples Creative Festival’. L’evento è organizzato da Nomea ed è un’imperdibile occasione d’incontro con eccellenze nell’ambito della cultura e della musica nel cuore del centro storico di Napoli.

Dopo il successo del primo appuntamento ad esibirsi in questo happening creativo ci sarà il trio ‘Jazz Do It’ che proporrà un’ emozionante programma musicale dedicato agli inconfondibili standard jazz e cover rivisitate musicalmente per l’occasione tra le stupende decorazioni della Sala del Capitolo, considerata uno degli ambienti di maggior rilievo artistico del sito.

Concerto, aperitivo e mostra a San Domenico Maggiore

A rendere unico questo happening artistico la mostra ‘Noi Siamo Costellazioni’ a cura dell’ I.T.I. E.Midi ed un gustoso aperitivo al ‘Dom Santi Bevitori’ situato all’interno della corte del complesso monumentale.

L’evento nasce all’interno del ‘Play On!Naples Creative Festival’ patrocinato moralmente dal Comune di Napoli e da Napoli Città della Musica, e verrà replicato durante l’anno 2023 a Tirana e Madrid.

Friday Jazz a San Domenico Maggiore: prezzi, orari e date Quando: venerdì 27 gennaio 2023, ore 20.30

venerdì 27 gennaio 2023, ore 20.30 Dove: Complesso Monumentale San Domenico Maggiore – Vico San Domenico Maggiore, 18 Napoli

Complesso Monumentale San Domenico Maggiore – Vico San Domenico Maggiore, 18 Napoli Prezzo biglietto: 20€ (Concerto – Aperitivo – Mostra)

20€ (Concerto – Aperitivo – Mostra) Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria solo con messaggio WhatsApp: 3756139180 eventinomea@gmail.com

Prenotazione obbligatoria solo con messaggio WhatsApp: 3756139180 eventinomea@gmail.com Maggiori informazioni Nomea

