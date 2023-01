A Teora la Sagra delle Tomacelle e il volo dello Squacqualacchiun infuocato che apre il Carnevale

Dopo 3 lunghi anni di fermo ritorna a Teora, nell’avellinese, la Sagra della Tomacella e di tanti prodotti tipici accompagnata dagli Squacqualacchiun che escono all’imbrunire aprendo il Carnevale

A Teora, nell’alta Irpinia, sabato 28 gennaio 2023 ritorna, dopo tre anni di fermo, la caratteristica sagra delle Tommacelle una bella festa che ogni anno si tiene l’ultimo sabato del mese di Gennaio e che si conclude con il volo dello squacqualacchion la classica maschera del posto, usanza che da anni apre il periodo di Carnevale.

La sagra delle Tomacelle propone da sempre la buona pietanza tipica locale che è simile alle polpette fatte con carne e frattaglie di maiale, aggiungendo anche il rafano, un erba essenziale dal sapore della senape, e tanto formaggio grattugiato. A Teora preparano, in genere, per questa bella sagra, le tomacella sia alla griglia che bollite accompagnata da patate e peperoni e da tanto buon vino.

A Teora sabato 28 la festa inizia dalle ore 17.00 con l’accensione dei falò, e poi l’apertura degli stand gastronomici e proseguirà per tutta la serata con spettacoli, gruppi musicali. Non mancheranno durante i giocolieri con lo spettacolo del fuoco giocolieri e per finire il e volo dello squacqualacchion infuocato. Alle 20:00 MaKardia con Festa e Fera

Gli squacqualacchiun di Teora

Gli squacqualacchiun sono delle maschere tradizionali locali che girano per il paese con dei bastoni causando un forte rumore di campanacci e prendendo in giro i passanti con versi e gesti un po’ “spinti.

Girano e fanno rumore nei vari rioni del paese e poi scompaiono nei vicoli dello stesso. Sono vestiti con un costume tipico simile a i Mamuthones sardi e nel mezzo del paese, gli “Squacqualacchiun” improvvisano una danza intorno al falò ed intorno alla fontana principale.

La festa con queste caratteristiche maschere apre il periodo del Carnevale a Teora: una festa simpatica che vale una bella passeggiata in Alta Irpinia a Teora, in provincia di Avellino, a pochi chilometri da San Gerardo.

Maggiori informazioni – Sagra delle Tommacelle Pro Loco Teora telefono 349 7871353 o 345 9275858

