Voli in Mongolfiera, visite, concerti e passeggiate sui pony nel Real Sito Borbonico di Carditello

A Carditello altre due giornate speciali nel sito borbonico tra voli in mongolfiera, concerti e visite guidate alle bellezze della Reggia borbonica

Continuano le giornate speciali nel sito borbonico di Carditello vicino Caserta. Anche nel weekend di sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023 ci saranno tanti eventi tra cui, domenica, dei Voli in mongolfiera sulla Reggia di Carditello, e poi altri tanti eventi e cose da fare per adulti e bambini.

Nel weekend, fino a domenica 22 gennaio 2023, nel sito borbonico ci saranno infatti passeggiate sui pony, concerti pop soul, visite dall’alto in mongolfiera e visite guidate ai luoghi più belli del sito come la Cappella Reale, le Fontane, il Galoppatoio, le Meridiane e le Scuderie Reali, quest’ultime a soli 3 euro.

Una esperienza straordinaria, immersi nella pace e nella bellezza della Reggia borbonica, con eventi da non perdere per famiglie e bambini.

Due giornate speciali nella reggia Borbonica

Un weekend dove non mancheranno le visite accompagnate del Sito Reale, incluse quelle a bordo della mongolfiera e poi le passeggiate e i giochi in sella ai pony per i più piccini.

Sabato 21 gennaio 2023

Per un caffè o una tisana calda, c’è accoglierti il Bistrot Carditello.

Visite accompagnate – Ore 15 – 16 – Visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) – Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org – (ultimo ingresso ore 16)

CardiPony – Ore 15 – 16,30 – Passeggiate e giochi in sella ai pony – Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org Ore 16 – 18.30 (ultimo ingresso)

Domenica 22 gennaio 2023

Per un caffè o una tisana calda, trovi ad accoglierti il Bistrot Carditello.

Visite speciali dall’alto – 9,30-12 Voli vincolati in mongolfiera, a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – a pagamento – Cell. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com – Ore 10 – 13 (ultimo ingresso ore 12.30)

CardiPony – Ore 10 – 12,30 – Passeggiate e giochi in sella ai pony Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Passeggiate e giochi in sella ai pony Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org Euterpe a Carditello – ore 11 – III edizione – Concerto pop soul – info e costi – 343-666 0147 a cura dell’Associazione musicale G. B. Pergolesi. Protagonisti della giornata, la voce di Federica Laudadio e la chitarra di Daniele Antonucci.

Carditello Experience – Ore 11.30 – 12.00 e 14-16 Visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) –Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org – (ultimo ingresso ore 16)

Ore 11.30 – 12.00 e 14-16 Visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) –Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org – (ultimo ingresso ore 16) Area Pic nic – 11-16 Prenotazione obbligatoria

Prezzi Ingresso al sito di Carditello

Area accoglienza (solo Bistrot) 2 euro

Area Museale – visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) 3 euro

– visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) 3 euro Cardipony (età dai 3 ai 10anni) 5 euro

(età dai 3 ai 10anni) 5 euro Area Pic nic – tavolo max da 8 persone – 20 euro

– tavolo max da 8 persone – 20 euro Concerto – contattare l’Associazione musicale G. B. Pergolesi 343-666 0147

Maggiori informazioni sui voli in mongolfiera a Carditello

