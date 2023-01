Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli 2023 a San Sebastiano al Vesuvio

Ritorna l’appuntamento con una festa da non perdere a due passi da Napoli, a San Sebastiano al Vesuvio: la sagra dò Zuffritte, Sasicc e Friariell

Sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 19,30 in poi, dopo il successo degli anni precedenti, ritorna presso le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ che si terrà come ogni anno per la ricorrenza del Santo patrono San Sebastiano.

La bella festa è organizzata dall’oratorio Don Bosco e, il ricavato della sagra “Do Zuffritte’ Sasicc’ e’ Friarielli” sarà devoluto alla Caritas parrocchiale. Non ci saranno grandi nomi della musica alla sagra ma tanto ottimo cibo preparato con cura una serata allietata da momenti musicali da parte dei giovani della comunità parrocchiale

Un evento che ogni anno riscuote sempre un buon successo di partecipanti anche perché si svolge con il patrocinio della Caritas Parrocchiale ed è organizzata dall’oratorio Don Bosco. Anche quest’anno il ricavato andrà alla Caritas Parrocchiale per le opere sul territorio.

Una bella manifestazione per stare tutti assieme e passare momenti felici con buon cibo e momenti musicali con tanti buoni prodotti locali a base di soffritto e ottimi piatti e panini con salsicce e friarielli.

Il soffritto napoletano: ‘o suffritt’

Il soffritto di maiale, o zuppa forte, conosciuto come ‘o suffritt’, è il classico piatto tipico napoletano preparato con le frattaglie del maiale, cioè con il fegato, cuore, polmone, milza e trachea.

I pezzi di carne vanno ben lavati con acqua corrente e poi immersi in acqua per far perdere il sangue e poi saranno soffritti con strutto, olio d’oliva extra vergine, salsa di pomodoro e tante spezie anche piccanti.

Il soffritto si può gustare in tanti modi come ad esempio, a zuppa su pane tostato o sulla pasta che rende speciale o assieme ai panini croccanti con salsicce e friarielli.

Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli: Prezzi e data

Quando : Sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 19,30

: Sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 19,30 Dove : le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio

: le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio Prezzo biglietto : Ingresso gratuito

: Ingresso gratuito Contatti e informazioni: Evento Facebook

