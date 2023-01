Il Circo nell’Acqua di Mauro Orfei per la prima volta a Napoli: uno spettacolo senza animali e con acrobati e clown

Ph Facebook Circo nell'Acqua Mauro Orfei

Uno spettacolo senza animali e con tanti bravissimi artisti Internazionali, acrobati spericolati e Clown arriva per la prima volta a Napoli: il Circo nell’Acqua di Mauro Orfei è un grande spettacolo con tantissimi artisti eccezionali che ha conquistato 5 continenti

Per la prima volta arriva a Napoli il grande spettacolo del Circo nell’Acqua di Mauro Orfei con tantissimi artisti internazionali che sarà dal 22 dicembre 2022 al 6 febbraio 2023 a Fuorigrotta in Viale Giochi del Mediterraneo e Via nuova Agnano.

Il Circo nell’Acqua è un grande spettacolo di 2 ore con le più grandi attrazioni d’acqua che ha già avuto un grandissimo successo anche all’estero e che arriva a con le sue fontane danzanti e colorate che arricchiscono le esibizioni di artisti internazionali. Ben 2 ore di grande spettacolo con 12 attrazioni Mondiali e fontane con 40 mila litri d’acqua

Un grande spettacolo, senza animali, con tanti bravissimi artisti Internazionali, acrobati spericolati e Clown che ci allieteranno con due ore di spettacolo mai visto tra la sirenetta, Aquaman che vola sugli spruzzi delle mitiche fontane colorate e tantissime altre sorprese.

Al Circo nell’Acqua anche spericolati motociclisti freestyle che attraverseranno la bomba d’acqua in maniera spettacolare e poi 12 attrazioni mondiali, lo spericolato Aquaman e tanti acrobati, giocolieri e clown.

Circo nell’Acqua: prezzi, orari e date

Quando : dal 22 dicembre 2022 al 6 febbraio 2023

: dal 22 dicembre 2022 al 6 febbraio 2023 Orari: 1° Spettacolo ore 17:30/ 2° Spettacolo ore 21:00 (nb alcuni giorni spettacolo unico)

1° Spettacolo ore 17:30/ 2° Spettacolo ore 21:00 (nb alcuni giorni spettacolo unico) Dove: viale Giochi del Mediterraneo angolo via Nuova Agnano Napoli

viale Giochi del Mediterraneo angolo via Nuova Agnano Napoli Prezzo biglietto: Bambino – da 9,00 a 22 euro – Adulto da 9 a 28 euro – biglietti online o all’ingresso da 60 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Bambino – da 9,00 a 22 euro – Adulto da 9 a 28 euro – biglietti online o all’ingresso da 60 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo. Contatti e informazioni: +39 3886346388, scrivere una mail a info@seratone.it – Pagina Facebook e Instagram – Sito Ufficiale Circo nell’Acqua

