Voli in Mongolfiera, yoga e concerti: 2 giornate speciali nel sito borbonico di Carditello

Benessere Carditello, altre due giornate speciali nel sito borbonico tra voli in mongolfiera, yoga e concerti coristici immersi nella pace e nella bellezza della Reggia borbonica

Dopo la grande festa della Befana altre due giornate speciali sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, nel sito borbonico di Carditello vicino Caserta. Riprendono, per il lungo ponte dell’Epifania i Voli in mongolfiera sulla Reggia di Carditello, con altri tanti eventi e cose da fare per adulti e bambini.

Nel lungo weekend fino a domenica 8 gennaio 2023 nel sito borbonico ci saranno infatti eventi di animazione teatrale, passeggiate sui pony, concerti coristici, visite dall’alto in mongolfiera, pratiche yoga e workshop di handpan, strumento che stimola il benessere psicofisico attraverso le sue vibrazioni.

Una esperienza straordinaria, immersi nella pace e nella bellezza della Reggia borbonica, con tanti eventi da non perdere per famiglie e bambini.

Benessere Carditello: due giornate speciali nella reggia Borbonica

7 gennaio 2023

Cori & Handpan – Ore 16.30 – 18.30 – Concerto coristico in collaborazione con BOZ Produzioni Artistiche Esibizione cori – Caserta Nova Ensemble, diretto dal maestro Fortuna Cinque e Harmonia Mundi, diretto dal maestro Loredana Coppola – Prezzo: 5 euro (concerto coristico) – Prezzo: 8 euro (concerto coristico 7 gennaio + dimostrazione e workshop di handpan con pratica yoga 8 gennaio) – Prenotazione consigliata Cell. 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Carditello Experience – Ore 15 – 16 – Visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) – Mostra presepiale, a cura di Associazione CMST – Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org – Ore 15 – 16.30 (ultimo ingresso ore 16)

Ore 15 – 16 – Visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) – Mostra presepiale, a cura di Associazione CMST – Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org – Ore 15 – 16.30 (ultimo ingresso ore 16) CardiPony – Passeggiate educative in sella ai pony – Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org Ore 16 – 18.30 (ultimo ingresso)

Passeggiate educative in sella ai pony – Età: dai 3 ai 10 anni – Cell. 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org Ore 16 – 18.30 (ultimo ingresso) Visite speciali dall’alto – Voli vincolati in mongolfiera, a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – a pagamento – Cell. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

8 gennaio 2023

The Positive Vibes Community – Ore 10 – 17 – Dimostrazione e seminario di handpan con pratica yoga, a cura di Alex Nucciotti e Vis Regeneratrix Naturae – Prezzo: 5 euro (Ore 10 – Presentazione e dimostrazione con gli allievi di handpan) Cell. 388 0515813) – (Ore 11 – Concerto melodico di handpan, a cura di Alex Nucciotti – Cell. 388 0515813) – (Ore 12 – Seminario di introduzione allo yoga integrale, a cura dell’insegnante Mariaelisabetta Colella – Prenotazione obbligatoria – Cell. 340 6642544 – Mail visregeneratrixnaturae@gmail.com ) – (Ore 15 – Workshop di avvicinamento all’handpan, a cura di Alex Nucciotti – Integrazione: 20 euro – Prenotazione obbligatoria – Cell. 388 0515813) – (Ore 16 – Pratica di yoga integrale, a cura dell’Insegnante Mariaelisabetta Colella sulle note dell’handpan – Prenotazione obbligatoria – Cell. 340 6642544 – Mail visregeneratrixnaturae@gmail.com)

Carditello Experience – Ore 9.30 – 12.00 (ultimo ingresso) Visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) – Mostra presepiale, a cura di Associazione CMST – Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org – Ore 15 – 16.30 (ultimo ingresso ore 16)

Ore 9.30 – 12.00 (ultimo ingresso) Visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) – Mostra presepiale, a cura di Associazione CMST – Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org – Ore 15 – 16.30 (ultimo ingresso ore 16) Visite speciali dall’alto – Voli vincolati in mongolfiera, a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – a pagamento – Cell. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com – Ore 10 – 13 (ultimo ingresso ore 12.30)

Voli vincolati in mongolfiera, a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – a pagamento – Cell. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com – Ore 10 – 13 (ultimo ingresso ore 12.30) CardiPony – Passeggiate educative in sella ai pony – Età: dai 3 ai 10 anni – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org – Ore 11.30 – 12.30 / Ore 15 – 16

