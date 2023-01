Domeniche dei Monumenti a Lauro: percorsi guidati per conoscere i monumenti della zona

Ph ©Napoli da Vivere

Delle speciali visite guidate allo stupendo patrimonio culturale della cittadina, dal più importante sito archeologico del territorio ai palazzi e alle chiese della zona ricche di opere d’arte

Domenica 8 gennaio 2023 il comune di Lauro, in provincia di Avellino organizzerà delle visite guidate allo stupendo patrimonio culturale della cittadina nell’ambito del programma “Le domeniche dei monumenti”

Il giorno 8 gennaio 2023 saranno visitabili per l’occasione e con percorsi guidati, i seguenti monumenti cittadini.

Villa Romana Patrizia – Il sito archeologico più importante del territorio con i suoi ambienti termali e lo splendido ninfeo.

– Il sito archeologico più importante del territorio con i suoi ambienti termali e lo splendido ninfeo. Il Museo – dedicato al trasvolatore polare Umberto Nobile, le grottesche del rinascimentale Palazzo Pignatelli e la tela di Angelo Mozzillo collocata nella chiesa di Gesù e Maria.

– dedicato al trasvolatore polare Umberto Nobile, le grottesche del rinascimentale e la tela di Angelo Mozzillo collocata nella chiesa La chiesa della Pietà – con i suoi affreschi altomedioevali unici nel loro genere, che ritraggono alcuni episodi della vita di Cristo e la Cripta

Come partecipare ai percorsi guidati

Il ticket d’ingresso avrà un costo di €;2,00 per ogni monumento e di € 5,00 per tutti e 3 i monumenti. Sarà invece gratuito per i bambini fino a 6 anni e per gli over 70. Gli orari di ingresso ai monumenti sono i seguenti: mattina 10.00/11.00/12.00 – pomeriggio 16.00/17.00. La villa Romana è visitabile solo nelle ore mattutine.

Il Desk informativo del Comune sarà allestito presso Palazzo Pignatelli e sarà aperto dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 15.30 alle 16.45. Alle ore 18.30 inoltre nella chiesa della Pietà si terrà un Concerto ad ingresso gratuito dedicato alle musiche di Astor Piazzolla e a seguire ci sarà la consegna dell’attestato di partecipazione agli artigiani presepai che hanno aderito alla 1′ edizione di “te piace o presepio?”.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 327 85 55 775

Tutti gli aggiornamenti all’iniziativa sono sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Lauro.

