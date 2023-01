La Tombola Storica Napoletana del 1734 al Palazzo Venezia di Napoli

Uno spettacolo speciale nel centro antico di Napoli la “Tombola Storica Napoletana del 1734” di Davide Brandi che si svolgerà nello storico Palazzo Venezia che ospitava l’Ambasciata della Repubblica Veneta nel Regno di Napoli

La “Tombola Storica Napoletana del 1734” di Davide Brandi è uno spettacolo unico e particolare, un gioco in abiti settecenteschi adatto a adulti e bambini. Uno spettacolo da non perdere che si terrà Sabato 7 Gennaio 2023, alle ore 16,30 a Palazzo Venezia a Spaccanapoli, in via Benedetto Croce, 19 a Napoli.

Un evento natalizio speciale, uno spettacolo sul Natale napoletano scritto da Davide Brandi che ci narra di una divertente avventura tra nobili e ignobili, tra lazzari e giacobini, tra clero e peccatori.

La Tombola Storica Napoletana del 1734 ci fa rivivere la storia del Regno

Napoli esce da secoli di vice-regno e Carlo di Borbone giunge a Napoli per esser re di uno Stato finalmente indipendente ed, insieme al ministro Tanucci, subito si ritrova un bel problema da risolvere: gestire i giochi d’azzardo che dilagavano tra nobili e lazzari di tutto il Regno.

A contrastar la legalizzazione del gioco del lotto, ci sarà il Padre Gregorio Rocco, il temutissimo frate domenicano che con atti caritatevoli e con i colpi del suo bastone, viveva le strade di Napoli e si presentava assiduamente a Palazzo per consegnar le sue suppliche alla regina Maria Amalia di Sassonia. Ma accadrà qualcosa e si giocherà la tombola con la smorfia del 1734 e….il resto sarà tutto da scoprire.

Un evento speciale che si svolgerà a Palazzo Venezia, lo storico palazzo su Spaccanapoli che ha ospitato per anni e anni l’Ambasciata della Repubblica Veneta nel Regno di Napoli. Da non perdere

Informazioni e prenotazioni 081- 552 87 39 o 331 89 23 006

