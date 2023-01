Pino Daniele Tribute: concerto gratuito al Common Ground con i Mascalzoni Latini e Greg Rega

Una grande serata tributo a Pino Daniele a 8 anni dalla sua scomparsa, con la band tributo più famosa in città, i Mascalzoni Latini, feat di Greg Rega. Al Common Ground di Agnano ingresso gratuito entro le 23 e solo per chi scarica il biglietto dal sito

Il 7 gennaio 2023, al Common Ground di Agnano, ci sarà una serata speciale da non perdere. Sul palco del grande locale di Agnano Mascalzoni Latini, la band tributo a Pino Daniele più accreditata a Napoli per una grande serata a 8 anni dalla scomparsa del grande Pino. Con loro il feat di una delle voci più talentuose del panorama partenopeo: Greg Rega

Si inizia alle ore 21 al Common Ground di via Scarfoglio ad Agnano e l’ingresso sarà gratuito SOLO per chi si presenta entro le 23 e scarica il biglietto dal link Eventbrite seguente.

Il Common Ground, l“industrial bistrot” nei grandi spazi di Agnano

Il Common Ground è un grande locale a Napoli per la cultura del tempo libero, del buon cibo e del buon bere. Si trova a via Eduardo Scarfoglio, 7, ad Agnano ed è uno spazio multiforme nato in una ex officina meccanica della zona che, una volta, era il grande Navy District e oggi è sempre più il distretto del tempo libero. Per la speciale serata del 7 gennaio 2023 ci sarà anche la possibilità di cenare con prenotazione al numero 3470721844.

La serata sarà ad ingresso gratuito SOLO per chi si presenta al Common Ground entro le 23 con il biglietto scaricato dal link Eventbrite.

Biglietti : Registrazione e stampa biglietto della serata sul sito di Eventbrite.

: Dove: Common Ground Napoli Via Eduardo Scarfoglio, 7, Napoli

