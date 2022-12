Una grande Ruota Panoramica nel porto di Napoli: sarà tra le più grandi d’Europa

Ferris Wheel 45 – Ph City Eye

Una grande ruota panoramica sta sorgendo nel porto di Napoli, una bella struttura turistica tra le più grandi in Europa ma sarà solo temporanea, fino a fine febbraio 2023. Potrà portare circa 200 persone in 36 cabine chiuse ad ammirare lo splendido panorama sul golfo e sul centro storico

E’ già in costruzione nel Porto di Napoli una grande ruota panoramica che regalerà ai napoletani, e ai tantissimi turisti che affollano la città, una splendida visuale sul golfo di Napoli e sulla città. La ruota Panoramica sarà alta quasi 55 metri per 12 metri di diametro e sarà una delle più grandi in Europa. Ed è in fase di installazione nel porto di Napoli. Da segnalare, nelle ultime ore, le “perplessità rispetto all’ipotesi di concedere l’autorizzazione” da parte della Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La grande attrazione turistica, resterà nell’area vicino alla Stazione Marittima per almeno due mesi ed è della Società City Eye di Mercato San Severino in provincia di Salerno che ha avuto una concessione temporanea dall’Autorità Portuale. La ruota è una delle ruote panoramiche più grandi d’Europa, e sarà la Ferris Wheel 45, una stupenda e maestosa struttura con ben 36 cabine completamente chiuse.

Una struttura temporanea per ammirare il panorama più bello del mondo

La stupenda ruota panoramica consentirà di vedere da 55 metri di altezza, vicinissimi al mare, il Vesuvio, il golfo e la parte antica della città di Napoli. Sarà un’attrazione turistica di grande effetto nel cuore della città.

L’ingresso sarà a pochi passi da piazza Municipio e la struttura rimarrà almeno fino a fine febbraio 2023 nell’area “O” di Piazzale Angioino nel Porto di Napoli, come da ordinanza n. 92 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Un grande attrattore turistico per la città che sarà gettonatissima per i numerosi turisti che sbarcano dalle navi da crociera che arriveranno a pochi metri e per i tanti altri che arrivano nel porto per raggiungere le isole del golfo.

