Il bravo Alessandro Siani ritorna al Teatro Diana di Napoli con Extra Libertà Live Tour dal 21 dicembre 2022 e fino al 15 Gennaio 2023. Un imperdibile appuntamento con la comicità del grande Alessandro Siani che stavolta, in questo nuovo spettacolo, ci parlerà sempre di Libertà, con Extra Libertà live tour “new edition”. Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d’espressione ma anche della libertà che abbiamo perso in questi ultimi difficili anni funestati dall’emergenza.

Biglietti Extra Libertà live tour di Alessandro Siani al Teatro Diana

Anche in questo nuovo progetto live, Alessandro Siani instaurerà un continuo dialogo con il pubblico per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura.

Una libertà di trascorrere una serata senza pensieri! Una bella commedia per i 25 anni di carriera di Alessandro Siani. Prezzi da €28,00, €38,00 o €55,00 in base al posto richiesto

