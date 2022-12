Concerto di Natale al Teatro San Carlo di Napoli

Uno straordinario Concerto Sinfonico al Teatro di San Carlo di Napoli, il Concerto per il Natale con la “monumentale” 3 sinfonia in re minore di Gustav Mahler diretta da Henrik Nánási con l’Orchestra del Teatro di San Carlo, il Coro Femminile e il Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo

Il 14 Dicembre 2022 a Napoli ci sarà il concerto più atteso delle feste di fine anno: il Concerto per il Natale al Teatro San Carlo diretto da Henrik Nánási con la straordinaria Sinfonia n. 3 in re minore di Gustav Mahler, per contralto, coro femminile, coro di bambini ed orchestra.

Un concerto stupendo al Teatro San Carlo, che si terrà alle ore 19, una coinvolgente e raffinata esecuzione musicale che vedrà sul palco del Massimo Napoletano il direttore Henrik Nánási, la voce solista del mezzosoprano Ekaterina Gubanova, l’Orchestra e Coro Femminile del Teatro di San Carlo e la partecipazione del Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo. Il Maestro del Coro sarà José Luis Basso e il direttore del Coro di Voci Bianche, Stefania Rinaldi.

In programma la “monumentale” Sinfonia n. 3 in re minore di Mahler in sei tempi di per contralto, coro femminile, coro di bambini ed orchestra. Per il Concerto per il Natale al Teatro San Carlo di Napoli i biglietti costeranno da 15 a 70 euro e lo spettacolo si terrà mercoledì 14 dicembre 2022, ore 19:00 e durerà 1 ora e 40 minuti, con intervallo.

