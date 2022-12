Pif e Francesco Piccolo con “Momenti di trascurabile (in)felicità” al Teatro Bellini di Napoli

Ph Facebook Teatro Bellini di Napoli

Al Teatro Bellini di Napoli il 6 dicembre 2022 alle 20,45 si terrà l’unico spettacolo di “Momenti di trascurabile (in)felicità” con Pif e Francesco Piccolo: un evento da non perdere che ha avuto già un grande successo a Napoli, a luglio di quest’anno, durante la rassegna Palazzo Reale Summer Fest.

“Momenti di trascurabile (in)felicità” è uno spettacolo molto bello tratto dai libri di Francesco Piccolo (Premio Strega 2014 con “Il desiderio di essere come tutti”) un evento che sta facendo, con grande successo, un “giro d’Italia”.

“Momenti di trascurabile (in)felicità”, che sarà al Bellini di Napoli solo il 6 dicembre 2022, è uno spettacolo tratto dai libri Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità a cui si è aggiunto, nel 2020, Momenti trascurabili vol. 3.

Sul palco il bravissimo Pif con l’autore Francesco Piccolo che stabiliscono subito un contatto diretto e fertile con i lettori, un’occasione per far parlare i libri attraverso la voce inconfondibile di chi li ha scritti. “In un’ora dedicata ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana, accomunando tutti in un sorriso dal retrogusto amaro, Francesco Piccolo ci lascia l’impressione di averli quasi brevettati questi “momenti” di cui è fatta la vita.”

Il bravissimo Pif è già stato protagonista del film “Momenti di trascurabile felicità “ed ora, sarà sul palco assieme all’autore Francesco Piccolo, per raccontare questi Momenti in pubblico del Teatro Bellini martedì 6 dicembre 2022 per l’unica data a Napoli di “Momenti di trascurabile (In)felicità. Prezzi a partire da 18€.

